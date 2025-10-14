Mallorca kommt nicht zur Ruhe! Warnungen erneut verschärft

Das Sturmtief „Alice“ hat auf Mallorca für ordentlich Wirbel und Chaos gesorgt. Bereits am Donnerstag (9. Oktober) nahm das Wetter-Drama seinen Lauf. An diesem Tag hat der spanische Wetterdienst die ersten Warnungen herausgegeben. Binnen 24 Stunden wurden diese für den Norden erhöht (wir berichteten).

Am Samstag (11, Oktober) erreichte das Unwetter dann auch Mallorca. Vorab bekam es die balearische Nachbarinsel Ibiza ordentlich ab. Regen, Hochwasser und Stürme waren die Folge. Auf Mallorca ging es am Wochenende ebenfalls ordentlich zur Sache. Orte standen unter Wasser, Palmen knickten um, Flüge wurden annulliert (>>HIER<< mehr dazu). Zum Wochenstart zeigt sich auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel bereits wieder die Sonne. Doch das Wetter-Drama scheint noch nicht durchgestanden zu sein.

Unwetter auf Mallorca noch nicht durchgestanden

Die Sonne scheint und die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad-Marke herum. Am Montagmittag (14. Oktober) erinnern nur noch ein paar Pfützen auf den Straßen an die Gewitter und Regengüsse, die bis tief in die Nacht über die Insel zogen. Beim Blick in den Himmel dürfte man meinen, das Sturmtief sei überstanden und der goldene Oktober könne auf Mallorca getrost weitergehen.

Doch Fehlanzeige, zumindest wenn man auf die Website des spanischen Wetterdienstes schaut. Denn dort ploppen sofort Warnungen auf. Noch am selbigen Tag soll es auf der Süd- beziehungsweise Südwest-Seite Mallorcas noch einmal ungemütlich werden. In der besagten Region gilt von 9 bis 20 Uhr die Warnstufe Orange. Es muss mit Stürmen und Regen gerechnet werden. Bis zu 30 Liter sollen pro Stunde auf den Quadratmeter gerechnet, herunterkommen. Für den Rest der Insel gilt Warnstufe Gelb.

Immerhin gibt es einen Lichtblick: die Warnungen gelten bisher „nur“ bis 20 Uhr. Am Mittwoch (15. Oktober) liegen, laut des spanischen Wetterdienstes, gar keine Warnstufen vor. Urlauber können dann bei Temperaturen um die 24 Grad wieder Strandtage planen und sich im Meer Abkühlung verschaffen. Wer allerdings am Dienstag (14. Oktober) die Insel verlassen will, oder seinen Urlaub auf Mallorca starten möchte, sollte sich unbedingt Updates bezüglich der Flugverbindungen einholen.

Die Gewitter und Stürme im Oktober sind besonders heikel. Wenn kalte Luft aus der oberen Atmosphäre auf die warme Luft über dem Mittelmeer stößt, entstehen schnell heftige Gewitter, die teilweise Regenmengen von bis zu 200 Liter pro Quadratmeter mit sich bringen. Dieses Wetterphänomen ist auch unter dem Namen „Gota Fría“ oder „DANA“ bekannt. Vor einem Jahr hat ein solches Wetter die Stadt Valencia heftig erwischt. Mehr als 200 Menschen haben in der Folge ihr Leben verloren.