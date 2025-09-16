Ich war an Mallorcas bestem Strand – diese Sache hat mich sehr enttäuscht

Wer auf Mallorca an den Strand will, hat die Qual der Wahl. Mehr als 200 Strände und Buchten gibt es auf der Insel, von winzigen Naturbuchten bis hin zu kilometerlangen Sandstränden. Zu den bekanntesten – und angeblich schönsten – zählt der Strand Es Trenc. Schon beim ersten Blick auf Fotos im Netz wird einem klar: Hier soll der Traum vom perfekten Strandurlaub Realität werden.

Mit einer Länge von rund sechs bis sieben Kilometern gilt Es Trenc als der längste Naturstrand Mallorcas. Im Internet wird er sogar oft als „Karibikstrand Mallorcas“ bezeichnet. Für mich stand daher fest: Da muss ich hin. Doch bei meinem Besuch merkte ich schnell, dass nicht alles so paradiesisch ist, wie es auf Instagram und Co. wirkt.



Karibik? Von wegen

In den sozialen Netzwerken wird oft gewarnt, dass der Strand an heißen Sommertagen regelrecht überfüllt sein kann. Als ich am Nachmittag ankam, befürchtete ich schon das Schlimmste – und wurde positiv überrascht. Der Strand wirkte erstaunlich leer, nur vereinzelt lagen Menschen mit großem Abstand zueinander. Man hatte sofort das Gefühl, dass hier jeder seinen eigenen Rückzugsort gefunden hatte. Erleichtert breitete ich mein Strandtuch aus und machte mich auf den Weg zum Wasser, gespannt darauf, ob die online angepriesene Karibikstimmung wirklich existierte.

Der Strand Es Trenc. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Dort folgte allerdings der Dämpfer: Das kristallklare, türkisfarbene Wasser, das online so oft gezeigt wird, konnte ich beim besten Willen nicht entdecken. Klar, das Meer ist sauber und angenehm zum Schwimmen, aber von der intensiven Farbe, wie sie auf den Fotos immer wieder zu sehen ist, war nichts zu erkennen. Vielleicht lag es am späten Nachmittag, am Wetter oder einfach daran, dass die Kamera-Filter einiges verändert hatten. Dennoch muss ich sagen: Der Strand ist wunderschön, weil er eine unvergleichliche Ruhe ausstrahlt. Hier hatte man das Gefühl, dass wirklich jeder nur eines will: entspannen und den Moment genießen.

Das Meer am Strand Es Trenc. Foto: Johanna Heinbockel/DER WESTEN

Das macht Es Trenc so perfekt

Ich lief ein Stück am Ufer entlang, spürte den feinen Sand unter den Füßen und ließ die Dünenlandschaft auf mich wirken. Die sanften Wellen, die Schiffe am Horizont und die frische Meeresbrise erzeugten ein fast schon therapeutisches Gefühl. Es war einer dieser Momente, in denen man den Alltag völlig hinter sich lassen kann. Ich beobachtete Familien, Paare und Einzelpersonen, die alle auf ihre eigene Weise die Natur genossen – ruhig, gelassen und ohne Hektik.

Auch wenn ich die Karibik an Es Trenc nicht gefunden habe, war der Tag am Strand für mich ein voller Erfolg. Ich werde in meinem nächsten Mallorca-Urlaub definitiv wiederkommen.