Mallorca ist einer DER beliebtesten Urlaubsorte – nicht nur für die Deutschen. Alleine im vergangenen Jahr zählte die spanische Insel mehr als 13 Millionen Touristen. Kein Wunder, denn neben dem bekannten Ballermann gibt es weit mehr zu erkunden: die malerische Kulisse der Serra Tramuntana, die traumhafte Stadt Valldemossa oder die unzähligen versteckten Bade-Buchten.

Auch ich habe über die Jahre schon einige schöne Fleckchen von Mallorca entdecken dürfen. Doch als ich dieses Mal meinen Fuß auf die Insel setzte, erwartete mich wenig später ein Anblick, der mir komplett die Sprache verschlug.

Mallorca überrascht mit besonderen Szenen

Wer Urlaub auf Mallorca macht, bekommt einiges zu sehen. Von Orten, Menschen über Wetter-Phänomene wie den perfekten Sonnenuntergang ist bei jedem Aufenthalt einiges dabei. Dementsprechend viele Fotos sammeln sich auf den Handys – so auch bei mir. Wobei die ganze Bilder-Aktion natürlich exponentiell abnimmt. Klar, am Anfang macht man Tausende Fotos vom Meer, in dem sich das Sonnenlicht spiegelt, von Sonnenuntergängen, Füßen im Strand, jedem Ort den man besucht. Später wird das Handy nur noch sporadisch gezogen. Da geht es den Menschen wie den Leuten und ich bin keine Ausnahme.

Doch als ich am Montagmorgen (29. September) aus dem Flieger am Flughafen Mallorca stieg, ahnte ich nicht, dass mich an diesem Tag ein ganz besonderer Moment erwarten würde. Als ich die Unterkunft in El Arenal erreichte und einen kurzen Blick aufs Meer warf, wurde ich sprichwörtlich umgehauen. Bis dahin hab ich die blauen Wellen kaum wahrgenommen. Immer mit dem Gedanken „hast du ja alles schon gesehen“. Doch das Spektakel am Himmel konnte ich so bisher auf Mallorca noch nie beobachten: Ein halber Regenbogen spannte sich über dem blauen Meer, während das Licht des Sonnenaufgangs einen rosafarbenen Schleier über den Himmel zog.

Diesen einmaligen Anblick bot Mallorca am Montagmorgen (29. September). Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

Das Bild über der Playa de Palma war so malerisch, dass ich noch immer ganz baff bin. Natürlich bin ich sofort losgerannt, um gleich mehrere Fotos zu schießen. Denn solche besonderen Szenen von Mallorca sind unter den mehr als 2.000 Insel-Bildern noch nicht auf meinem Handy gewesen – bis jetzt.