Im Mallorca-Urlaub beklaut: Diese Schritte retten jetzt die Reise

Mallorca-Urlauber trifft es immer wieder: Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, und schon sind Geldbörse, Handy oder Ausweis weg. Wer Opfer eines Taschendiebstahls wird, sollte keine Zeit verlieren. Wichtig ist zunächst der direkte Kontakt zur Polizei.

Je nach Zuständigkeit ist die Nationalpolizei unter der Telefonnummer 091, die Ortspolizei von Palma unter 092 oder die Guardia Civil unter 062 erreichbar. Auch die allgemeine Notrufnummer 112 hilft weiter. Es kann auch nach einem deutschsprachigen Mitarbeiter oder einem Übersetzer gefragt werden. In der Regel findet sich zumindest ein Beamter, der gut Englisch spricht.

Diebstahl auf Mallorca – das ist zu tun

Im nächsten Schritt geht es um die offizielle Verlustanzeige. Sie wird in der „oficina de denuncias“ aufgenommen und ist unverzichtbar, wenn später die Versicherung eingeschaltet oder neue Ausweisdokumente beantragt werden müssen.

Rund um Palma stehen dafür mehrere Anlaufstellen bereit: vier Polizeiwachen der Policía Nacional, darunter eine an der Playa de Palma und am Flughafen, außerdem die Anzeigenannahme der Ortspolizei in der Avinguda de Sant Ferran 42 sowie während der Hochsaison eine weitere an der Playa de Palma.

Auch die Guardia Civil hat auf der gesamten Insel Stationen, oft an großen Stränden oder in Dörfern. Am Ende erhalten die Bestohlenen eine Kopie der Anzeige, die gut aufbewahrt werden sollte. Wer mag, kann die Anzeige zunächst auch online über ein mehrsprachiges Formular vorbereiten. Das spart Zeit, ersetzt den persönlichen Termin aber nicht. Innerhalb von 72 Stunden muss das Dokument vor Ort unterschrieben werden, sonst verliert es seine Gültigkeit.

Anschließend ist die Frage wichtig, wie die Heimreise ohne Ausweis nach Deutschland gelingt. Nach spanischen Luftsicherheitsbestimmungen dürfen Passagiere eigentlich nur mit einem gültigen Ausweisdokument an Bord. Laut dem deutschen Konsulat kommen Reisende aber in den meisten Fällen auch ohne die Hilfe der Behörde zurück – vorausgesetzt, sie können eine Kopie oder einen Scan ihres Ausweises und die polizeiliche Verlustanzeige vorlegen. Haben Sie selbst keinen Scan, lohnt sich der Blick in die Unterlagen des Hotels, Reiseveranstalters oder Autovermieters. Oft ist dort eine Kopie hinterlegt. Letztlich entscheidet allerdings immer die Fluggesellschaft, ob sie die Beklauten an Bord lässt.

Besondere Vorsicht gilt bei Ryanair, denn diese Airline verlangt häufig einen provisorischen Reiseausweis. Diesen stellt das deutsche Konsulat in Palma aus. Er kostet 52 Euro, gilt vier Wochen und erfordert eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail. Unter der Woche kann das Konsulat beim zuständigen Bürgeramt in Deutschland die Identität abfragen. An Wochenenden und Feiertagen ist die Ausstellung eines Reiseausweises dagegen nicht möglich.