Mallorca: Riesen-Chaos am Flughafen – weil Touristen DAS nicht bedacht hatten

Von wegen „Urlaubszeit, schönste Zeit“...

Chaos-Szenen auf Mallorca! Abstandsregeln wurden Anfang Juli am Flughafen Palma de Mallorca wenig eingehalten. Die Menschen tummelten sich am Airport – weil sie eine ganz bestimmte Sache nicht bedacht hatten.

Die ersten Juli-Urlauber machten am Flughafen Palma schlimme Erfahrungen. Videos zeigen das Ausmaß. Mallorca-Touristen sollten eine Sache unbedingt beachten.

Mallorca: Chaotische Szenen am Flughafen Palma de Mallorca

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, spielte sich am Flughafen Palma de Mallorca ein kleines Drama ab. Die Touristen, die am 1. Juli dort landeten, konnten nicht gerade entspannt in ihren Urlaub starten.

Du willst nach Mallorca fliegen? Dann musst du vorab ein Formular ausfüllen. (Symbolbild) Foto: imago images / Agencia EFE

Denn am Flughafen herrschte dichtes Gedränge – und das trotz Corona. Ganze 210 Flüge wurden an diesem Tag auf Mallorca abgefertigt. An normalen Hochsaison-Tagen landen eigentlich fünf Mal so viele Flugzeuge dort.

Wie kann das sein? Passagiere beschwerten sich vor Ort. Auch Videos, die das Ausmaß des Chaos zeigen, wurden auf Twitter geteilt. „Ist das das sichere Urlaubsziel, das wir zeigen wollen?“, fragt ein Urlauber auf Twitter. Die Clips zeigen: Abstand halten? Fehlanzeige!

Die Menschen drängen dicht an dicht. Die Szenen erinnern an den Andrang vor Konzerthallen – bevor die Pandemie begann. Zwar tragen die Menschen in den Mallorca-Videos Masken, doch die Sicherheitsabstände werden nicht eingehalten.

Wie kam es zu diesen irren Szenen? Schuld sollen die Passagiere sein. Sie sollen das Formular, das sie spätestens 48 Stunde vor der Abreise ausfüllen sollten, falsch oder gar nicht bearbeitet haben, teilt die Flughafengesellschaft Aena mit.

Denn wer nach Spanien reisen möchte, muss ein Online-Formular ausfüllen und bekommt dann einen QR-Code zugesandt. Der muss am Flughafen vorgezeigt werden. Mehr zu dem Verfahren erfährst du hier <<<

Mallorca: Das solltest du dabei haben

Bei den Airlines bestand außerdem Unklarheit darüber, welche Formulare vor der Landung zu verteilen sind. Die meisten Passagiere sollen sich vor Abflug aber informiert haben, was sie auf Mallorca erwartet.

Auf Mallorca spielten sich irre Szenen ab. Ein Mann filmte das Ganze. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner; Screenshot Twitter Álvaro Alarcón (Montage: DER WESTEN)

Eine Urlauberin aus Deutschland sagt: „Ich habe mich ausgiebig informiert und bin davon überzeugt, dass Mallorca eine der sichersten Destinationen ist. Und wenn ich das Pech haben sollte, mich hier anzustecken, dann gibt es auf der Insel ein Gesundheitssystem, das sich um meine Gesundheit kümmert.“

Das Krasse: Ein weiteres großes Problem, warum es zu den langen Schlangen kam, war laut „Mallorca Zeitung“, dass es nicht genug Kugelschreiber für alle gab.

Also, solltest du vorhaben nach Mallorca zu fliegen: Fülle das Formular ordentlich aus und pack genügend Kugelschreiber für dich und deine Begleitung ein. (ldi)

Vor einigen Wochen durften die ersten Urlauber nach Spanien. Doch was dieser Mann dort erlebt ist, ist alles andere als eine schöne Zeit im Süden. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen <<<

Drei Deutsche sind im Mai nach Mallorca geflogen. Doch am Flughafen Palma de Mallorca nahm ihre Reise ein jähes Ende. Was passiert ist, erfährst du hier >>>