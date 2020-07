Mallorca: Besorgte Anwohner klingeln bei der Polizei Sturm – nachdem sie ausgerechnet diese Entdeckung machten

Sangria aus Eimern, große Menschenmaßen und jede Menge Party - dafür ist Mallorca bekannt.

Doch in Zeiten von Corona ist das natürlich Tabu. Discos und Clubs auf Mallorca sind geschlossen. Daher weichen viele Menschen auf verbotene Alternativen aus.

Mallorca: Anwohner rufen Polizei wegen „illegaler Fiesta“

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, gingen bei den Behörden auf Mallorca am vergangenen Samstag unzählige Anrufe ein, die von einer „illegalen Fiesta“ an der Playa del Oratorio in Portals Nous berichteten.

Vor Ort stellten die Beamten zwar keine Party fest, doch die Strandbar war deutlich überfüllt. Mindestabstand und Schutzmasken - Fehlanzeige!

Illegale Party auf Mallorca könnte teuer werden

Noch rücksichtsloser wurde in Costa de la Calma gefeiert. Saisonarbeiter aus Magaluf hatten eine Pool-Party mit Alkohol, Drogen und einem DJ organisiert. Karten für 35 Euro pro Person und 100 Euro für VIP-Tickets waren in sozialen Netzwerken beworben worden. Doof nur: Die Veranstaltung hatte keine Genehmigung. Auf die Organisatoren kommt jetzt eine fette Strafe von bis zu 300.000 Euro zu.

Nicht die einzigen Fälle: Öffentliche Trinkgelage ohne Mindestabstand und Schutzmasken beschäftigen die Polizei auf der ganzen Insel.

Das sind die Corona-Regeln auf Mallorca:

Es dürfen nur maximal 300 Gäste in Lokale.

Die Theke kann nur bis 22 Uhr betrieben werden, die Öffnung ist bis maximal 2 Uhr erlaubt.

Die Tanzfläche darf derzeit nur für den Gastro-Betrieb, nicht aber zum Tanzen genutzt werden.

Lokale Corona-Ausbrüche auf Mallorca

Die Corona-Lage auf den Balearen hat sich insgesamt zuletzt aber entspannt. Derzeit gibt es 134 aktive Corona-Patienten, davon werden 24 im Krankenhaus behandelt, berichtet das „Mallorca Magazin“.

Außerdem gebe es drei lokale Ausbrüche in Familien, die jedoch vom Gesundheitsamt bislang gut nachzuverfolgen seien.

Dennoch reagiert die Balearen-Regierung nun offenbar auf den laxen Umgang mit den Corona-Regeln. Sie plant noch diese Woche ein Gesetz zu verabschieden, dass das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken im öffentlichen Raum vorschreibt. (ms)