Amtliche Warnung auf Mallorca – Urlauber müssen sich auf einiges gefasst machen

Die Urlaubssaison neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen – auch auf Mallorca. Mit dem letzten Tag der Closings am Ballermann werden sprichwörtlich die Bordsteine auf der beliebten Urlaubsinsel hochgeklappt.

Doch kurz vor dem Ende der Saison schwant Urlaubern in einem Teil der Insel Übles. Es wurden nun auch amtliche Warnungen herausgegeben. Worauf sich Mallorca-Touristen und Einheimische einstellen müssen, liest du hier.

Warnstufe Gelb auf Mallorca

Während am Samstag (25. Oktober) die Sonne vom Himmel strahlte und das Thermometer auf Mallorca noch einmal auf 27 Grad kletterte, zeichnet sich am Sonntagmorgen ein komplett anderes Bild. Eine dicke Wolkendecke hängt über der kompletten Insel. Die Temperaturen schaffen es gerade „nur noch“ auf 20 Grad. Im Laufe des Tages setzt laut des spanischen Wetterdienstes „Aemet“ auch Regen ein.

Einen Teil der Insel soll es dabei besonders hart treffen. Deshalb hat der spanische Wetterdienst nun für den Westen und Nordwesten von Mallorca die Warnstufe Gelb ausgerufen. Diese gilt am besagten Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Bis zu 60 Liter Wasser pro Quadratmeter können vom Himmel kommen. Es muss also mit ergiebigen Regen gerechnet werden. Damit einher geht die Gefahr vor Überschwemmungen, Erdrutschen und überlasteten Abflüssen. Wer auf der Insel unterwegs ist, sollte also Vorsicht walten lassen. Besonders auf den Straßen kommt es bei Regen schnell zu Stau.

Für viele Mallorca-Urlauber dürfte damit die Stimmung erst einmal getrübt sein. Statt Sonne und Strand heißt es jedoch: Regen. Klar, wer vorrangig zum Party machen auf der Insel ist, der dürfte in den Ballermann-Locations wie Megapark, Bierkönig, MK-Arena und Co. von dem schlechten Wetter nichts mitbekommen. Wer allerdings einen Tag am Strand verbringen wollte, der muss umplanen.