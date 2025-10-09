Last Minute im Herbst nach Mallorca – was Urlauber beachten müssen

Die Urlaubssaison neigt sich auf Mallorca so langsam aber sicher dem Ende entgegen und auf der Insel ist es merklich ruhiger geworden. Hier wittern viele Deutsche jetzt die Gelegenheit, noch einmal in den Flieger zu steigen und dem tristen Wetter in der Heimt zu entfliehen.

Doch wer Mallorca im Oktober Last-Minute noch einen Besuch abstatten will, sollte ein paar Kleinigkeiten beachten. Ansonsten könnte der Urlaub auf die spanische Insel unnötig teuer werden. Wo und wie du bei deiner Planung sparen kannst, erfährst du hier.

Last-Minute-Urlaub auf Mallorca

Das Wetter in Deutschland ist grau und kalt. Kein Wunder, dass da bei dem ein oder anderen schon der „Winter-Blues“ einsetzt. Besonders, wenn man zusehen muss, wie Familie und Freunde sich auf den Weg in wärmere Gefilde machen. Da kommt man schon einmal auf die Idee, ebenfalls spontan nach Flügen und Hotels zu schauen. Mallorca zählt hier zu den Favoriten im Herbst. Immerhin kann man auf der spanischen Insel auch im Oktober einiges erleben (>>HIER<< mehr). Und natürlich stehen die Closings von Megapark, Bierkönig, Oberbayern und Co. an. Mehrere Tage herrscht dann am Ballermann noch einmal völliger Ausnahmezustand bevor die Borsteine für die Saison endgültig hochgeklappt werden.

Wer zu den letzten großen Partys an der Playa de Palma dabei sein will, sollte jedoch schnell sein. Denn die Unterkünfte am Ballermann werden langsam aber sicher knapp und dementsprechend steigen auch die Preise. Auf Buchungsplattformen wie „Booking.com“ tauchen immer mehr Hinweise auf, dass nur noch wenige freie Zimmer vorhanden sind. Für den Closing-Zeitraum vom 23. bis 26. Oktober legen zwei Urlauber für ein 4-Sterne-Hotel am Ballermann zwischen 800 und 1.200 Euro hin. Wer weniger Komfort braucht, kommt natürlich günstiger weg. Wer lieber auf Ferienwohnungen im Closing-Zeitraum setzt, sollte nicht zögern. Denn über das Portal „Airbnb“ sind kaum noch Unterkünfte verfügbar. Preislich bewegen diese sich um die 600 Euro für die vier Tage.

Mallorca-Urlauber sollten nicht lange fackeln

Das die Closings auf Mallorca hoch im Kurs sind, wird auch bei den Flügen deutlich. Wer ab München fliegen will, muss rund 500 Euro für Hin- und Rückflug hinlegen. Ab Frankfurt am Main wird es etwas teurer. Hier sind es zirka 600 Euro. Ab Berlin legen Urlauber rund 450 Euro auf den Tisch. Auch hier gilt das Gebot: Wer unbedingt zur Saison-Ende-Party dabei sein will, sollte nicht mehr lange fackeln. Urlauber, die nicht auf Ballermann und Party setzen, haben natürlich bei der Planung mehr Spielraum und kommen deshalb deutlich günstiger weg – und das trotz Start der Herbstferien in Deutschland.

Wer Mallorca im Zeitraum von 11. bis 18. Oktober besuchen möchte, kann beim Flug deutlich sparen. Ab München zahlt man dann „nur“ noch rund 350 Euro um auf die Insel und wieder zurück zu kommen. Ähnlich sieht es auch ab dem Flughafen Frankfurt am Main aus. Wer über Berlin fliegen will, liegt allerdings wieder bei rund 550 Euro. Auslassen sollte man allerdings den Flughafen Leipzig/Halle. Dort warten wahre Wucher-Preise. Bis zu 1.000 Euro müssten Urlauber hier hinlegen, um im besagten Zeitraum nach Mallorca zu reisen und wieder zurück.

Bei den Unterkünften haben Urlauber für den Zeitraum Mitte Oktober noch die berühmte „Qual der Wahl“. Egal ob am Ballermann, Cala Millor, Cala Rajada – überall gibt es noch genug Hotels – und das zu günstigen Preisen. Vier Nächte in einem 4-Sterne Hotel gibt es schon ab knappe 500 Euro. Wer also dem tristen Herbstwetter in Deutschland spontan noch entfliehen will und nicht unbedingt zu den Closings am Ballermann auf Mallorca ist, kann für wenig Geld auf der spanischen Insel Urlaub machen.

Doch selbst in der Zeit der Ballermann-Closings legt man alles in allem für einen Mallorca-Urlaub noch deutlich weniger Kohle hin, als zur Hochsaison im Juni bis August.