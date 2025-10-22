Dämpfer für Mallorca-Urlauber! Sie müssen besonders vorsichtig sein

Mallorca zählt auch im Herbst zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen (wir berichteten). Besonders zu den anstehenden Closings der Partyhochburgen Megapark, Bierkönig und Co. wird der Ballermann merklich voller. Kein Wunder, die Feierwütigen wollen den Abschluss der Saison gebührend würdigen.

Doch wer derzeit Urlaub auf Mallorca macht, sollte auf der Hut sein! Denn es wurde eine amtliche Warnung herausgegeben. Worauf sich Touristen und Einheimische einstellen müssen, liest du hier.

Wetterdienst mit Warnung für Mallorca

Langsam aber sicher ist der Herbst auch auf Mallorca angekommen. Klar, bei Temperaturen um die 23 Grad und noch reichlich Sonnenschein lässt es sich auf der spanischen Insel immer noch besser aushalten als im kalten Deutschland. Zumal die Temperaturen zum Closing am Ballermann sogar noch einmal gen 30-Grad-Marke schießen sollen (>>HIER<< mehr dazu).

Doch vorab könnte es auf Mallorca ziemlich ungemütlich werden – zumindest in Sachen Wind. Deshalb hat nun auch der spanische Wetterdienst „Aemet“ eine Warnung herausgegeben. Diese gilt für Donnerstag (23. Oktober) von 6 bis 16 Uhr. Urlauber und Einheimische müssen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Das ist schon ordentlich. Besonders betroffen ist die Südküste sowie die Südwestküste Mallorcas. Auch im Osten der Insel könnte es ruppig werden. Lediglich der Norden scheint verschont zu bleiben. Mit dem heftigen Wind kommen auch größere Wellen. Diese können vor der Süd- und Südwestküste Mallorcas laut des spanischen Wetterdienstes eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen.

Klar, Windböen sind weit weniger dramatisch als ein drohendes Unwetter. Unterschätzen sollten Mallorca-Urlauber diese trotzdem nicht. Der heftige Wind kann Äste an den Bäumen abknicken und Gegenstände wie Mülltonnen, Balkonmöbel und Sonnenschirme umwehen. Vor allem Autofahrten werden schwieriger. Wer mit dem Wagen auf der Insel unterwegs ist, sollte besondere Vorsicht walten lassen. Das Gute: Die Warnungen gelten nur für den besagten Donnerstagnachmittag. Spätestens am Freitag soll sich die Lage auf Mallorca wieder beruhigt haben.