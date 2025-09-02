  1. DerWesten.de
  4. Tragödie auf Mallorca! Deutscher Urlauber ertrinkt beim Baden im Meer

Tragödie auf Mallorca! Deutscher Urlauber ertrinkt beim Baden im Meer

Tragisches Unglück an einem Strand auf Mallorca. Ein deutscher Urlauber ist beim Baden im Meer ums Leben gekommen. Hier erfährst du mehr!

Ein Strand auf Mallorca.
Schreckliches Unglück auf Mallorca! Ein deutscher Urlauber ertrinkt beim Baden in Can Picafort. Das bestätigt der zuständige Rettungsschwimmerverband Marsave gegenüber der „Mallorca Zeitung„.

Das Unglück soll sich am Dienstagmorgen (2. September) gegen 10.15 Uhr ereignet haben. Andere Badegäste entdeckten den 62‑Jährigen treibend im Wasser. Der Rettungsdienst unternahm umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen – jedoch vergeblich.

Rettungsdienst kämpft 30 Minuten um das Leben des Urlaubers

Besonders tragisch an dem Badeunfall auf Mallorca: Die Rettungsschwimmer vom Strand waren zu dieser Uhrzeit noch nicht im Einsatz. Nachdem Strandbesucher den Mann entdeckt hatten, zogen sie den deutschen Mallorca-Urlauber an Land und begannen mit lebensrettenden Maßnahmen.

Kurz darauf kamen ein Rettungsschwimmer sowie ein weiterer Helfer aus einem benachbarten Hotel hinzu. Auch der Rettungsdienst wurde alarmiert. Die Einsatzkräfte versuchten über 30 Minuten lang, den 62‑Jährigen Mallorca-Urlauber wiederzubeleben – leider ohne Erfolg. Ein Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Was genau zu dem Ertrinken des Mannes geführt hat, ist bisher nicht bekannt.