Urlauber wollen Geheimtipp auf Mallorca besuchen – doch Zugang nur unter einer Bedingung

Viele Mallorca-Fans suchen nach dem besonderen Erlebnis abseits der vollen Strände von Palma oder Alcúdia. Ein echter Geheimtipp ist die winzige Nachbarinsel Cabrera – doch wer hier Urlaub machen will, muss eine wichtige Bedingung erfüllen.

Cabrera liegt rund 15 Kilometer vor der Südküste Mallorcas und gehört zum Nationalpark-Archipel. Erreichen kannst du sie nur mit dem Boot vom Hafenort Colònia de Sant Jordi. Für die Überfahrt werden derzeit etwa 54 Euro pro Erwachsenem und rund 30 Euro pro Kind fällig. Gerade in der Hochsaison solltest du dein Ticket unbedingt frühzeitig buchen – die Plätze sind begrenzt.

Unberührte Natur – unter einer Bedingung

Wichtig: Ohne gültigen Personalausweis oder Reisepass bleibt der Zugang verwehrt. Die Parkranger kontrollieren am Anleger jeden Besucher. Wer den Ausweis vergisst, kann gleich wieder umkehren.

Vor Ort erwartet dich ein wahres Paradies: glasklares Wasser, felsige Buchten und ein Unterwasserleben, das seinesgleichen sucht. Da das Fischen streng reglementiert ist, tummeln sich hier unzählige Fisch-, Muschel- und Krebstierarten. Mit etwas Glück sichten Schnorchler sogar Meeresschildkröten oder Delfine.

Ein weiterer Tipp: Wasserschuhe einpacken! Einige Strände sind steinig, und im Wasser lauern Seeigel. Außerdem können starke Strömungen auftreten. Frag vor dem Schwimmen einen Parkranger, wo das Meer gerade sicher ist.

Cabrera ist winzig, nur wenige Menschen dürfen hier gleichzeitig bleiben. Shopping oder Beachbars suchst du vergeblich. Wer die Stille länger genießen möchte, findet inzwischen aber ein kleines Hostel, in dem eine Übernachtung möglich ist.

