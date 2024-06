Mallorca: Frau reist heimlich für ein paar Stunden auf die Insel – dann folgt der Schock

Für die viele Deutschen gibt es auf Mallorca nur eine Adresse: den Ballermann. Zahlreiche Urlauber kommen nicht etwa zum Entspannen und das gute Wetter an die Playa de Palma, sondern um ordentlich zu feiern.

Der ein oder andere Tourist nimmt den Flug und die Anreise teilweise nur für wenige Stunden auf der Insel in Kauf. So auch eine deutsche Influencerin, die heimlich ihre Freunde auf Mallorca überraschen will. Doch der Trip wird zu einer nervlichen Zerreißprobe für die 24-Jährige.

Spontaner Mallorca-Trip wird zur Verfolgungsjagd

Die Influencerin Gina Beckmann hat einen irren Plan, den sie mit ihren Followern auf Instagram teilt. „Ich fliege jetzt ein paar Stunden nach Malle, um meine Freunde zu überraschen. Die haben keine Ahnung, dass ich komme. Ich muss sie dann wie eine Geheimagentin verfolgen und finden“, erklärt sie in dem Video.

Gesagt, getan. Die 24-Jährige steigt in den Flieger und fährt anschließend zum Hotel, wo ihre Freunde untergebracht sind. Ab diesem Punkt wird es dann besonders spannend für die junge Frau. „Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll. Wenn die Mädels zur Rezeption gehen, muss ich mich irgendwie verstecken und an die dran klemmen. Ich muss hören welche Zimmernummer die haben“, erzählt sie in dem Video. Dann geht alles ganz schnell.

Mallorca-Urlauberinnen fallen aus allen Wolken

Mit einer dicken Sonnenbrille und der Kapuze im Gesicht legt sich Gina Beckmann auf die Lauer. Als sie ihre Freundinnen erspäht, folgt sie ihnen unauffällig bis an die Rezeption. „Ich hoffe jetzt einfach, dass ich die richtige Zimmernummer gehört habe“, sagt sie, macht sich kurz darauf auf den Weg zum Hotelzimmer und klopft an die Tür.

Nach wenigen Sekunden öffnet eine junge Frau die Tür und erschreckt sich bei dem Anblick von Gina erstmal. Nachdem der erste Schock vorbei ist, ruft sie sofort ihre Freundin dazu. Auch sie kann gar nicht fassen, wer da vor ihrer Tür steht und fängt erstmal an zu kreischen. Kurz darauf filmt die Influencerin sich gemeinsam mit ihren beiden Freundinnen, wie sie im Bierkönig feiern. Die Überraschung scheint also definitiv gelungen zu sein.