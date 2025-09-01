Ich ging an der Playa am Ballermann spazieren – sie wollten alle nur das eine

Wer am Ballermann auf Mallorca unterwegs ist, kommt nicht an ihnen vorbei: den sogenannten „Helmuts“. In Scharen patrouillieren sie die Playa entlang, meist mit großen Sonnenhüten und prall gefüllten Bauchtaschen – stets bereit, Urlaubern Sonnenbrillen, Uhren und allerlei Krimskrams anzubieten.

Jetzt sollen sich einige von ihnen sogar ein neues Geschäftsmodell überlegt haben: Angeblich akzeptieren sie inzwischen Kartenzahlung (wir berichteten). Doch stimmt das wirklich? Unsere Reporterin hat direkt vor Ort den Selbstversuch gewagt.

Selbsttest am Ballermann überrascht

Mit der Mission, einen „Helmut“ mit Kartenlesegerät aufzuspüren, machte ich mich auf den Weg zur Playa am Ballermann. Schon nach wenigen Minuten kam mir der erste Verkäufer entgegen. Freundlich, fast schon aufdringlich, präsentierte er mir seine Auslage: Gucci-Imitate, blinkende Sonnenbrillen, vermeintlich echte Marken-Uhren. Doch Kartenzahlung? Fehlanzeige. Stattdessen bot er an, mich persönlich zum nächsten Geldautomaten zu begleiten – eine Einladung, die ich höflich, aber bestimmt ablehnte. Doch so einfach ließ er nicht locker.

Auch bei den nächsten „Helmuts“ wiederholte sich das Spiel. Kartenzahlung? Nicht möglich. Stattdessen stets das gleiche Angebot: „Komm, ich zeige dir den nächsten ATM!“ Einige wurden sichtlich verärgert, als ich dankend ablehnte. Manche versuchten, mir trotzdem etwas aufzudrängen, andere gingen sofort vor sich hin murmelnd weg.

Insgesamt sprach ich 16 „Helmuts“ entlang der Playa am Ballermann an – kein einziger von ihnen akzeptierte Karte. Keine Spur von den mysteriösen mobilen Kartenlesern, die angeblich im Einsatz sein sollen. Wo also sind die digitalen „Helmuts“ mit dem modernen Service? Ich habe sie nicht gefunden. Stattdessen scheint die Masche klar: Wer kein Bargeld hat, wird freundlich, aber bestimmt zum Automaten begleitet – und soll dort direkt zahlen.