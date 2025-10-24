Mallorca-Urlauber erwartet ein unschöner Anblick – direkt an der Playa de Palma!

Während die Temperaturen in Deutschland nur noch knapp die 10-Grad-Marke übertreffen, steigt das Thermometer auf Mallorca auch Ende Oktober auf über 20 Grad. Kein Wunder also, dass sich etliche Urlauber in den Flieger setzen, um noch ein paar Sonnenstunden auf der spanischen Insel zu sammeln.

Bei Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen kann man getrost auch noch einmal im Mittelmeer baden gehen. Strände und Buchten dafür hat Mallorca ja genug. Doch an der Playa de Palma wartet auf Urlauber ein unschöner Anblick!

Mallorca-Urlauber erwartet ekliger Anblick

Die Playa de Palma zählt zu den längsten Strandabschnitten auf Mallorca – und definitiv auch zu den meistbesuchten. Selbst im Herbst fernab der Hochsaison herrscht dort reger Betrieb. Vor allem Ende Oktober. Denn am Ballermann sind am Donnerstag (23. Oktober) die Closings gestartet (wir berichteten). Und so finden sich Strandurlauber und Partygänger ein, um das Ende der Saison auf ihre Weise zu zelebrieren.

Wer mit Strandhandtuch, Sonnenbrille und Badeklamotten ausgestattet ein Plätzchen an der Playa de Palma auf Mallorca ergattern will, sollte jedoch die Augen offen halten. Denn auf einigen Abschnitten wartet ein wahrlich ekelerregender Anblick. Denn aufgrund des Sturmes und der regen Wellen wurde einiges an den Strand gespült. Klar, die dunkelbraunen Algen-Ablagerungen sind zu dieser Jahreszeit normal. Doch zwischen den Algen liegt auch etlicher anderer Kram, der mit den Wasserpflanzen gar nichts am Hut hat.

Algen und Müll sorgen an der Playa de Palma auf Mallorca für einen unschönen Anblick. Foto: Vanessa Schubert/ DerWesten

Bierdosen, leere Flaschen und anderer Müll tummelt sich am Strand Höhe der Balnearios 2 und 3 (in der Nähe des Hafens) und bieten ein unschönes Bild. Bei diesem Anblick dürften Mallorca-Urlauber alles andere verspüren, als die Lust, ihr Badehandtuch auszubreiten. Alleine ein Spaziergang am Strand wird angesichts dieser Szenen zum reinen Hindernislauf und kann auch schnell gefährlich werden. Wer unglücklich auf eine leere Dose tritt, kann sich auch schneiden. Wer an der Playa de Palma entspannen will, sollte sich ein Plätzchen an anderen Strandabschnitten, wie direkt am Hafen oder weiter Richtung Megapark, Bierkönig und Co. suchen.