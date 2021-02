Mallorca: Beliebteste Urlaubsinsel? Das war einmal! Deutsche zieht es 2021 HIERHER

Deutsche Touristen und Mallorca – das schien lange Zeit eine Traumkombination zu sein, an der niemand rütteln konnte.

Doch wie Reiseanbieter Tui mitteilt, hat in diesem Jahr ein anderer Ort die Baleareninsel vom Thron gestürzt. Den bisherigen Sommerurlaubs-Buchungen zufolge ist Mallorca nicht länger das beliebteste Reiseziel der Deutschen.

Mallorca nicht länger das beliebteste Reiseziel der Deutschen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Matthey

Mallorca nicht mehr Spitzenreiter – Deutsche wollen 2021 HIER hin

Trotz der weltweiten Corona-Pandemie und den neuen Mutationen des Virus planen viele Menschen bereits ihren Sommer-Urlaub. „Mit dem europaweiten Hochfahren der Impfungen wächst die Zuversicht, dass Reisen schon bald wieder möglich sind“, sagt Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui-Geschäftsführung. Dabei hat Mallorca seinen Platz als beliebtestes Reiseziel der Deutschen verloren.

Kreta ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen im Sommer 2021. Foto: IMAGO / Westend61

Stattdessen steht nun Kreta auf dem ersten Platz. Gemeinsam mit Rhodos und Kos sind gleich drei griechische Inseln in den Top Fünf vertreten.

Die beliebtesten Reiseziele im Sommer 2021:

Kreta

Mallorca

Rhodos

Kos

Türkische Riviera

Fuerteventura

Gran Canaria

Rotes Meer

Tirol

Teneriffa

Adria

Bayern

Ostseeküste

Oberitalienische Seen & Gardasee

Algarve

„Griechenland startet mit dem Rückenwind des vergangenen Sommers in die neue Saison“, so Andryszak. Wegen niedriger Infektionszahlen, effektiver Hygienekonzepte und einem breiten Angebot hatte das Land am Mittelmeer bereits 2020 viele Touristen angelockt.

Spanien weiter das beliebteste Urlaubsland

Und obwohl Mallorca den Spitzenplatz verloren hat, bleibt Spanien mit vier Nennungen in der Top-Zehn-Liste auch im Sommer 2021 das beliebteste Reiseland. Neben Mallorca sind auch Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa äußerst beliebt. „Die Kanarischen Inseln genießen bei deutschen Urlaubern großes Vertrauen und werden auch während des aktuellen Lockdowns nachgefragt“, erklärt Tui-Geschäftsführer Andryszak.

Mallorca bereitet sich auf die Wiederöffnung des Außenbereichs für Gastronomie vor (Symbolbild). Foto: imago images/Eibner

Startet Malle zur Aufholjagd?

Er traut Mallorca zudem zu, im Laufe des Jahres im Ranking wieder an die Spitze klettern zu können. ,„Wir erwarten aber insbesondere bei Mallorca eine Aufholjagd zu Beginn der Saison“, so Andryszak. „Kapazität und Auswahl sind auf der Baleareninsel ja bekanntermaßen groß.“ (at)