Verkehrschaos auf Mallorca: So legte das Unwetter die Insel lahm

Heftige Böen, sintflutartiger Regen und umgestürzte Bäume: Ein kräftiges Sturmtief hat in der Nacht zum Dienstag (9. September 2025) den Südwesten Mallorcas getroffen und dort für Chaos gesorgt. Besonders die Gemeinden Andratx und Calvià wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Der mallorquinische Notdienst registrierte bis 10 Uhr insgesamt 50 Einsätze. Auf den Straßen der ganzen Insel kam es zu zahlreichen Behinderungen: Bäume und Äste blockierten die Ma-15, die Avinguda de Palma sowie Straßen in Calvià-Dorf, Son Ferrer, Galatzó und Es Capdellà. In Es Capdellà sorgte ein Stromausfall für zusätzliche Probleme.

Mallorca: Busfahren forderte Geduld

Auch an der Küste hinterließ das Unwetter deutliche Spuren: Im Hafen von Port d’Andratx wurden Terrassen beschädigt, Blumentöpfe zerstört und die Bucht von Treibgut übersät. In Camp de Mar kippte der Wind gleich mehrere Boote im örtlichen Segelclub um – die Fläche musste laut der „Mallorca-Zeitung“ abgesperrt werden.

Ich war an diesem Tag zufällig selbst in Palma unterwegs – und erlebte, wie stark der Verkehr in der Inselhauptstadt unter dem Unwetter litt. Normalerweise dauert die Busfahrt von Arenal ins Zentrum von Palma rund 30 Minuten. Am Dienstag stand der Verkehr jedoch streckenweise komplett still: fast zwei Stunden brauchte der Bus für die einfache Strecke – und auch die Rückfahrt zog sich ähnlich in die Länge.

Die Stimmung im völlig überfüllten Bus war angespannt. Viele Fahrgäste waren genervt, einige resigniert, alle nass. Der Busfahrer verzichtete auf der Rückfahrt sogar komplett darauf, die Tickets zu kontrollieren oder Geld einzusammeln. Stattdessen rief er den Passagieren auf Spanisch genervt zu: „Wenn’s so regnet, bleibt man eigentlich zu Hause.“

Sein Kommentar brachte viele Mitfahrende zum Schmunzeln – gleichzeitig spiegelte er aber auch die außergewöhnliche Lage auf der Insel wider. Urlauber können aber aufatmen: Der Sommer auf Mallorca ist noch nicht vorbei. Die Lage hat sich einen Tag später schon wieder beruhigt und die Sonne lässt wieder alle an den Strand.