Mallorca: Amtliche Warnung ausgesprochen – es wird wieder gefährlich

Wer sich Anfang September auf der Sonneninsel Mallorca befindet, wird eines derzeit eher weniger vorfinden: die Sonne über Mallorca. Denn wie schon Mitte August zieht derzeit ein Sturmtief über die spanischen Balearen.

Am Dienstag (3. September) sorgte das erste Unwetter für Chaos auf der Insel. Überflutete Straßen, Wege, Bäche und Lokale und weggeschwemmte Straßenabsperrungen legten den Verkehr auf der Insel lahm. Und auch in der Luft stand der Verkehr still. Urlauber, die am Flughafen der Insel ankamen oder abflogen, musste teils stundenlang ausharren. Nun steht der zweite Tag des Unwetters an und man blickt mit Sorge erneut in den Himmel über Mallorca.

Mallorca: Ausflug im Gewitter endete tödlich

Am Tag nach dem ersten Sturm herrscht nun traurige Gewissheit. Zwei britische Urlauber waren trotz Wetterwarnung in der Gebirgskette Serra Tramuntana im Westen der Insel unterwegs gewesen, als das Gewitter sie erwischte. Dort verlor sich im Gewitter ihre Spur. Am Mittwoch (4. September) fand man dann die Leiche einer 26-jährigen Britin. Von ihrem 32-jährigen Partner fehlt weiterhin jede Spur.

Für den Mittwoch gab der spanische Wetterdienst nun erneut eine Gewitterwarnung heraus. Es herrscht Alarmstufe Orange auf der Insel. In Palma de Mallorca wurde die Strandpromenade in weiser Voraussicht gesperrt, um die Menschen von herabstürzenden Ästen zu schützen. Ab 14 Uhr werden erneut heftige Gewitter mit Hagel und Starkwind von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet.

Und auch an diesem zweiten Gewittertag soll es erneut heftig regnen. Stellenweise werden bis zu 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. Erneute Überflutungen sind dementsprechend vorprogrammiert. Menschen sollten sich zuvor in Sicherheit bringen und abwarten, bis der Sturm vorübergezogen ist, bevor sie wieder ans Freie gehen.