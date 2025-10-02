Dreiste Abzocke auf Mallorca! Besonders Urlauber sind betroffen

Jetzt ist es offiziell. Das balearische Meeresministerium hat einen Strandliegenverleih in Palma de Mallorca unter die Lupe genommen und festgestellt, dass Urlauber hier regelmäßig abgezockt werden. Und zwar ordentlich – fast das Dreifache (genau gesagt 288 Prozent) vom erlaubten Preis wird hier draufgeschlagen.

Dafür hagelt es auf Mallorca jetzt Konsequenzen. Welche genau das sind und was das für die Urlauber bedeutet, liest du hier.

Illegale Abzocke bei Strandliegen auf Mallorca

Kaum irgendwo liegt es sich schöner, als an den Sandstränden auf Mallorca. Urlauber, die es extra-bequem haben möchten, mieten sich da gerne auch mal eine der angesagten Strandliegen unterm Sonnenschirm. Doch wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, werden Urlauber hier oft abgezockt.

+++Paukenschlag auf Mallorca – Urlauber werden es zu spüren bekommen+++

In Cala Major am Stadtstrand Palmas müssen Mallorca-Urlauber beim Verleih „Beach i Oci“ nämlich bis zu 70 Euro pro Tag hinblättern, um die sogenannten Premium-Liegen für sich zu beanspruchen. Auch „normale“ Liegen gibt es – für 19 Euro. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, hat das balearische Meeresministerium bei einer Untersuchung festgestellt, dass diese Preise jedoch illegal sind.

Mit 19, beziehungsweise 70 Euro pro Tag sind die Strandliegen in Cala Major nämlich teurer, als die eigentlich erlaubten 18 Euro. Laut Gesetz müssen Urlauber nämlich für diesen Preis zwei Strandliegen unter einem Sonnenschirm bekommen können. Zuständig dafür, dass diese Regelung auch eingehalten wird, ist die Stadt Palma.

Strandliegenverleihe müssen sofort handeln

Laut „Mallorca-Zeitung“ haben die Strandliegenverleihe auf Mallorca jetzt zehn Tage Zeit, ihre Preise auf die erlaubten 18 Euro pro Tag zu senken. Nach dem Ablauf dieser Frist wolle das Meeresministerium die Liegen auf Mallorca erneut inspizieren. Sollten die Preise dann immer noch zu teuer sein, trudle beim Rathaus Palma de Mallorca ein Bußgeldbescheid ein.

Mehr News:

Von Seiten des Rathauses Palma heißt es dazu: „Wir haben bisher kein Schreiben erhalten und nur alle Informationen in den Zeitungen gelesen. Wenn die Unterlagen bei uns eintreffen, werden wir darauf antworten.“