Mallorca: Urlauber nach Rauchverbot am Strand auf 180 – „Man kann’s auch total übertreiben“

Traumhafte Strände und malerische Buchten: Die Insel Mallorca ist das Ziel für viele Urlauber, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen. Doch in den letzten Jahren wurden immer mehr Regeln aufgestellt, an die sich Touristen an den örtlichen Stränden halten müssen.

Eine davon ist das Rauchverbot, welches auf Mallorca immer weiter ausgebreitet wird. Immer mehr Ortschaften entscheiden sich dafür, das Rauchen einzuschränken. Der Grund: Oftmals werden Zigarettenstummel achtlos in die Natur geworfen. Doch nicht alle Urlauber scheinen von den Einschränkungen so begeistert zu sein.

Mallorca: Rauchverbot an zahlreichen Stränden

Seit Jahren hat Mallorca mit dem Thema Umweltverschmutzung zu kämpfen. Vor allem an zahlreichen Stränden ist die Verunreinigung durch Müll ein großes Problem. Manche Ortschaften haben nun die Reißleine gezogen und ein Rauchverbot an ihren Stränden verhangen, um ein Zeichen zusetzen.

Wer sich nicht an die Regeln an den jeweiligen Stränden hält, der muss mit einer Verwarnung oder sogar mit einem Bußgeld rechnen. Das Thema Rauchverbot am Strand sorgt dabei für Diskussionen unter den Urlaubern. In den sozialen Netzwerken tauschen sie sich nun über das Thema aus.

Laut Angaben der „Mallorca Revue“ sind diese 39 Strände rauchfrei:

Cala Estancia

Es Portitxolet

Platja des Carregador

Cala de Santa Ponça

Platja de la Romana

Platja de Camp de Mar

Platja de Sant Elm

Cala d’Estellencs

Cala Deià

Platja de Port de Sóller (Platja del Mónaco)

Cala Barques

Cala Molins

Platja de Formentor

Platja d’Albercuix

Platja de Sant Joan

Platja de Muro (Sector II)

Platja de Son Bauló

Platja de sa Colonia de Sant Pere

Desembocadura Torrent des Parral

Platja de Cala Millor

Cala Nau

Platja de s’Illot

Platja de Porto Cristo

Cala Anguila

Platja de Cala Mendia

S’Estany d’en Mas

Platja de Cala Antena

Domingos Gran

Domingos Petit

Cala Murada

S’Arenal de Portocolom (S’Arenal des Homos)

Cala Marçal

Cala Sa Nau

Cala Mitjana

Caló de ses Dones (Cala Serena)

Cala Ferrera

Caló des Moro

Platja d’es Port

Cala Galiota

Mallorca: Urlauber mit gemischten Gefühlen

Einige Urlauber begrüßen das Rauchverbot an den Stränden von Mallorca. So schreibt ein Facebook-User unter einem Beitrag der „Mallorca Revue“ beispielsweise: „Ich bin selbst Raucher und habe kein Problem damit, nach dem Verlassen des Strandes meine Kippen mitzunehmen und im Müll zu entsorgen. Wenn das alle täten, hätten wir keine Probleme. Und das sind die, die sich am meisten aufregen, wenn Rauchverbot ist.“

Ein anderer kommentiert: „Sehr gut, könnten noch mehr werden.“ Doch es gibt auch genug Touristen, die sich über das Verbot aufregen. „Man kann’s ja auch total übertreiben“, schreibt einer auf Facebook. „Verbote und nochmals Verbote. Wie kleine Kinder wird man hier gegängelt. Man sollte nicht das Rauchen verbieten, dafür aber saftige Strafen verhängen für diejenigen, die ihren Müll am Strand entsorgen“, findet eine andere Urlauberin.