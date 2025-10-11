Tödliches Drama am Strand: Deutscher will Frau aus dem Meer retten und stirbt

Wieder ein tragisches Unglück auf Mallorca! Am Freitag, dem 10. Oktober, ist ein Deutscher am Strand von Son Bauló im Norden der Insel verstorben. Der 67-Jährige verlor sein Leben, als er versuchte, seine Ehefrau aus dem Meer zu retten. Die 47-jährig Frau war im Wasser in Not geraten. Ihr Mann zögerte keinen Moment, ihr zu helfen. Das kostete ihn am Ende sein eigenes Leben.

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, war der Mann sofort ins Wasser gesprungen, um seine Frau zu retten, als er bemerkte, dass sie sich in Not befand. Ein Bild von dem Unfallort zeigt, dass der Mann sich voll bekleidet ins Wasser gestürzt hatte. Doch die Meeresströmung war offenbar zu stark. Mehrere Badegäste eilten dem deutschen Ehepaar zur Hilfe, während ein Rettungsschwimmer des in der Nähe liegenden Hotels „Concord“ in Can Picafort die ersten Rettungsmaßnahmen übernahm.

Tödliches Drama am Strand von Mallorca

Als das deutsche Ehepaar endlich aus dem Wasser gezogen wurde, begann der Rettungsschwimmer sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Er setzte einen halbautomatischen Defibrillator ein und beatmete den Mann mehrfach. Kurz darauf trafen Teams des spanischen Notdienstes SAMU-061 ein und übernahmen die Reanimation.

Fast eine Stunde lang kämpften die Rettungskräfte um das Leben des 67-jährigen Mannes. Auch Beamte der Lokalpolizei von Santa Margalida und der spanischen Guardia Civil unterstützten die Helfer vor Ort. Doch trotz aller Bemühungen konnte der 67-Jährige nicht gerettet werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die 47-jährige Ehefrau des Verstorbenen wurde ins Krankenhaus von Muro gebracht. Zu ihrem gesundheitlichen Zustand gibt es bislang keine weiteren Informationen. Der Zwischenfall ereignete sich laut dem Rettungsdienst gegen 17.56 Uhr – bei dem guten Wetter an diesem Tag war der Strand von einigen Menschen besucht.

Immer wieder kommt es auf Mallorca zu Badeunfällen, vor allem in der Nachsaison. Experten warnen regelmäßig davor, die eigenen Schwimmfähigkeiten zu überschätzen. Besonders im Oktober können Strömungen tückisch sein, während die Zahl der Rettungsschwimmer deutlich abnimmt.