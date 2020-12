Am Strand von Mallorca wurde eine unbekannte Leiche gefunden. (Symbolfoto)

Mallorca: Spaziergänger findet Toten am Strand – Polizei steht vor einem Rätsel

Gruselige Entdeckung am Strand von Mallorca! Dort wurde an der Küste eine männliche Leiche angeschwemmt, die vom einem Passanten gefunden wurde.

Mallorca: Toter Mann an Strand gefunden

Ein Spaziergänger entdeckte den leblosen Körper am Dienstagabend an der Küste von Platja Es Caragol in Santanyi auf der spanischen Insel Mallorca.

---------------------------------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

sie ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

hat rund 896.000 Einwohner (Stand 2019)

die Hauptstadt der Insel heißt Palma

dort spricht man auch Katalanisch

Mallorca ist die größte Insel, die zu Spanien gehört

---------------------------------------

Laut der spanischen Nachrichtenseite „The Olive Press“ informierte der Passant direkt die Polizei. Die stellte das Geschlecht der Leiche als männlich fest, die Identität ist bisher noch unklar.

Der tote Mann, dessen Zersetzungszustand bereits weit fortgeschritten sein soll, wurde in die Rechtsmedizin gebracht, um dort einer Autopsie unterzogen zu werden.

------------------

Mehr Mallorca-Themen:

--------------------

Außerdem sollen DNA-Proben entnommen werden, um zu sehen, ob der Tote am Stand von Mallorca als vermisst gemeldet ist. (kv)