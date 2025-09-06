Bußgelder drohen! Diese Mallorca-Souvenirs sorgen beim Zoll für Ärger

Schon seit vielen Jahren zählt Mallorca zu den beliebtesten Urlaubszielen. Um sich für immer an den schönen Sommerurlaub zu erinnern, nehmen viele Touristen gerne ein Souvenir als Andenken mit.

Während die Wahl bei den meisten auf eine Postkarte oder einen Magneten fällt, entscheiden sich manche Mallorca-Urlauber für außergewöhnlichere Mitbringsel. Doch Vorsicht: Nicht jedes Souvenir darf legal nach Deutschland eingeführt werden – bei manchen drohen sogar hohe Strafen.

Bis zu 60.000 Euro Strafe

Besonders beliebt bei Mallorca-Urlaubern sind Muscheln, Steine oder Sand. Viele stecken sich Andenken vom Strand in die Tasche – ohne zu wissen, dass das in Spanien streng verboten ist. Wer erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. In Einzelfällen drohen sogar Strafen von bis zu 60.000 Euro. Hintergrund ist der Schutz der Inselnatur: Die Inselregierung will ihre Strände und Küstenabschnitte besser schützen. Deshalb wird das Mitnehmen von Naturmaterialien als Umweltschädigung gewertet.

Außerdem ist die Einfuhr von Produkten, die unter Artenschutz stehen, verboten. Dazu zählen zum Beispiel Korallen, bestimmte Schneckengehäuse, Pflanzen oder Souvenirs mit tierischen Bestandteilen. Ohne offizielle Genehmigung dürfen diese oft nicht ausgeführt werden – auch wenn sie legal gekauft wurden.

Anzeigen drohen

Gefälschte Markenartikel, etwa Sonnenbrillen oder Handtaschen von Straßenhändlern, stellen ebenfalls ein Problem dar. Selbst wenn es sich nur um ein Einzelstück handelt, kann es beim Zoll zu Ärger führen und zur Anzeige kommen – denn Produktpiraterie ist in Deutschland strafbar.

Ein weiterer Fallstrick sind Alkohol und Zigaretten. Innerhalb der EU dürfen zwar größere Mengen mitgeführt werden – aber nur für den Eigenbedarf. Die offiziellen Richtmengen liegen bei 10 Litern Spirituosen, 110 Litern Bier und 800 Zigaretten pro Person. Wer deutlich darüber liegt, muss mit Zollkontrollen, Nachzahlungen oder sogar einer Anzeige rechnen – vor allem, wenn der Verdacht besteht, dass die Ware nicht für den privaten Gebrauch bestimmt ist.