Ich bin mit dem Zug nach Sóller gefahren – das sollte jeder Mallorca-Urlauber mal gemacht haben

Wer schon mal am Ballermann war, weiß, wie laut und heiß es hier werden kann. Tausende Menschen tummeln sich am Strand und die Nacht wird zum Tag. Nur zwölf Kilometer entfernt bietet Palma als Hauptstadt das genaue Gegenteil für Reisende, die keine Lust auf Sauftourismus haben: enge Gassen, Streetart und historische Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale “La Seu” oder Joan Mirós Atelier.

Doch für viele ist die überfüllte Stadt genauso anstrengend wie der Ballermann. Und genau deshalb solltest du nach Sóller fahren – und zwar mit dem historischen Zug. Wir haben es ausprobiert!

Historischer Zug auf Mallorca: Auf dem Weg nach Sóller

Mitten im atemberaubenden Tramuntana-Gebirge befindet sich die historische Stadt Sóller. Umgeben von Zitronenplantagen und wilden Olivenhainen kann man sich hier schnell wohlfühlen – weg vom Trubel. Besonders Wanderfreunde zieht es her, denn rund um Sóller verlaufen zahlreiche Wege. Von einfachen Touren bis hin zu anspruchsvollen Routen. Mein persönliches Highlight? Nicht die Stadt selbst und auch nicht die Berge – sondern die Fahrt dorthin.

Bereits seit 1912 pendelt zwischen Palma und Sóller der “Ferrocarril de Sóller” – die historische Eisenbahn. Das Bergdorf war wegen der Tramuntana-Berge lange Zeit schwer erreichbar, doch die neue Verbindung machte vor allem den Transport von Orangen und Zitronen möglich. Nicht ohne Grund wird Sóller bis heute als „Stadt der Orangen“ bezeichnet. In den 1960er-Jahren wandelte sich der Zug mit seinen alten Holzwaggons dann fast ausschließlich zu einer Attraktion für Besucherinnen und Besucher, die die malerische Strecke genießen und Abstand vom Stadttrubel suchen.

Der „Ferrocarril de Sóller” nicht nur was für Touristen?

Während ich auf den Zug warte, komme ich mit einer Einheimischen ins Gespräch. Sie erzählt mir, dass sie, obwohl sie Mallorquinerin ist, noch nie mit dem Zug gefahren sei. „Als Einheimische ist es schwieriger, die typischen Touristenattraktionen und dergleichen zu sehen“, meint sie. „Aber wir sind mit einem kolumbianischen Freund hier und versuchen, ihm alles zu zeigen, was es zu sehen und zu entdecken gibt.“ Mit dem Zug ist sie zwar noch nie gefahren, doch von Sóller schwärmt sie – besonders vom Essen.

Dann geht die Fahrt auch schon los. Etwa alle 90 Minuten pendelt der Zug zwischen Palma und Sóller. Eine Fahrt kostet rund 23 Euro und dauert etwa eine Stunde. Und die Strecke hält, was sie verspricht: Man ist umgeben von warmem Fahrtwind, wilden Olivenbäumen und der atemberaubenden Serra de Tramuntana, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Während der Fahrt passieren wir ganze 13 Tunnel. Da wird es zwar schnell frisch, doch genau das ist eine willkommene Abwechslung zur Hitze draußen.

Der traditionelle „Rote Blitz“ von Mallorca fährt nach Soller. Foto: Fabia Suhl/ DER WESTEN

Angekommen in Sóller erwartet einen die kleine historische Stadt. Wer noch nicht genug von der Zugfahrt hat, kann direkt in die historische Straßenbahn steigen und zum berühmten Port de Sóller fahren. Der Hafen wurde in der Vergangenheit mehrfach von Piraten zerstört und neu aufgebaut – weniger historisch, aber definitiv einen Besuch wert. Besonders der Fisch gilt hier als ausgezeichnet. Wer möchte, kann auch zum Leuchtturm hinauf und den Blick auf Hafen und Berge genießen.

Nach zwei Tagen voller Wanderungen und frischem Orangensaft warte ich gemeinsam mit vielen anderen wieder auf den Zug zurück nach Palma. Alternativ fährt auch ein Bus in nur 40 Minuten – aber die Strecke ist nur halb so schön.

Als ich in Palma aus dem Zug steige, habe ich nicht nur neue Orte, sondern auch eine neue Seite Mallorcas entdeckt – fernab vom Klischee.