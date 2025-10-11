Mallorca-Saison 2026 rückt näher! Urlauber sollten beim Buchen genau hinschauen

Die Urlaubssaison neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen – auch auf Mallorca. Im Oktober ist es auf der Insel bereits merklich ruhiger geworden. Das wird sich ab dem 23. Oktober noch einmal ändern. Zu den Closings von Megapark, Bierkönig und Co. machen sich wieder unzählige Feierwütige auf nach Mallorca, um den Saisonabschluss gebührend zu feiern. Danach werden die Bordsteine sprichwörtlich hochgeklappt.

Doch wie heißt es so schön? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Kein Wunder also, dass die ersten Mallorca-Fans bereits nach Flügen und Unterkünfte für die neue Saison 2026 schauen. Wer dabei das Maximum an freien Tagen herausholen will, ohne viele Urlaubstage zu verschwenden, sollte genau hinschauen. Wir haben dir zusammengestellt, wann sich eine Reise lohnt.

Mallorca-Fans sollten auf Mai setzen

Die meisten von uns haben im Jahr zwischen 24 und 30 Urlaubstage – und die wollen gut überlegt sein. Zum einen will man nicht immer nur ein paar wenige Tage am Stück frei, zum anderen kann monatelanges durchackern an den Nerven zehren. Zum Glück gibt es in Deutschland etliche Feiertage. Und wer die Brückentage geschickt nutzt, kann mit nur wenig eingereichtem Urlaub das Maximum herausholen. Besonders wenn man sich Reiseziele wie Mallorca aussucht, bei denen der Flug nur wenige Stunden dauert.

Gehen wir das ganze Szenario einmal anhand der beliebten spanischen Urlaubsinsel durch. Die Saison startet auf Mallorca Mitte April. Das heißt, die Feiertage rund um Neujahr und Ostern fallen raus. Doch ab Mai wird es interessant. Am Freitag, 1. Mai ist Tag der Arbeit. Die perfekte Gelegenheit, um einen Kurztrip oder Party-Wochenende auf Mallorca hinzulegen. Drei Tage frei, ohne einen einzigen Urlaubstag einreichen zu müssen. Zu dieser Jahreszeit herrschen auf der beliebten spanischen Insel übrigens bereits Temperaturen um die 23 Grad – frieren muss also auch im Mai auf Mallorca niemand.

Wer kein Fan von Kurztrips ist, sondern lieber ausgiebig Urlaub auf Mallorca macht, sollte dennoch den Monat Mai ins Auge fassen. Genauer gesagt den Zeitraum um Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Stolze 17 Tage frei bekommt man vom 9. bis 25. Mai und muss dafür nur 9 Urlaubstage opfern. Die Chance auf einen vier Tage Mallorca-Trip haben die Menschen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland im Juni. In den genannten Bundesländern ist Fronleichnam (4. Juni) ein Feiertag. Da dieser auf einen Donnerstag fällt, brauchen Mallorca Fans nur einen Urlaubstag (Freitag) und können ihrer Lieblingsinsel einen viertägigen Besuch abstatten.

Und das wars in dem Jahr 2026 auch schon mit den Feiertagen, die man bei der Urlaubsplanung für Mallorca auf dem Schirm haben sollte. Da die Saison auf der Insel Ende Oktober endet, sind die Feiertage im November für die meisten Malle-Fans uninteressant. Leider fallen im Jahr 2026 etliche Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag, sodass sie bei der Planung für eine Reise keine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz kann man im Mai/Juni einiges an Urlaubstagen sparen, wenn man die Feier- und brückentage clever nutzt.