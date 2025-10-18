Günstiger Geheimtipp auf Mallorca! Doch es gibt einen Haken

Nur ein paar Stufen typisch mallorquinischen Steinbodens führen einen in den grünen Garten, in dem sich der Außenbereich dieses Restaurants auf Mallorca befindet. Das beleuchtete Grün führt einen direkt zu einem kleinen Schild mitten auf dem Weg. Neben einem Springbrunnen, bestehend aus alten Steinplatten einer Mühle, wartet man darauf, platziert zu werden.

Dieses Detail und der große Mühlenturm im Hintergrund verraten, wo man sich hier befindet. „Sa Farinera“ – mallorquinisch für: die Mehlmühle – ist ein beliebtes Grillrestaurant auf Mallorca, das nicht nur mit seiner Auswahl an Speisen und den Preisen – sondern besonders mit ganz viel Tradition und so manch kuriosem Detail punktet. Das haben unsere Reporterinnen bei einem Besuch vor Ort erfahren.

Bei Einheimischen und Urlaubern auf Mallorca sehr beliebt

Ein riesiger Grill, mit einem Steindach überdacht, ist das erste, das man zu sehen bekommt, wenn man den Außenbereich des Restaurants betritt. Daneben Dutzende Stühle und Tische – an diesem schon etwas kühlen Oktoberabend auf Mallorca sind nicht alle Plätze im Freien besetzt. Doch bei der Anzahl an Sitzplätzen kann man behaupten: Das Restaurant ist äußerst beliebt! Sowohl bei den Einheimischen als auch Urlaubern.

Mitten zwischen den sitzenden Gästen entdeckt man einen großen Vogelkäfig. Darin leben zwei blaue Pfaue, die sich während des Abends regelmäßig mit ihren lauten Schreien bemerkbar machen. Immer mal wieder schreit ein Gast zurück. Auf der Karte des seit 1962 bestehenden Grillrestaurants steht dieses Tier aber nicht. Von typischem Fleisch vom Rind, Schwein und Lamm, gibt es hier auch Jungtaube, Strauß, Wachteln und Kaninchen.

Das Grillrestaurant „Sa Farinera“ besteht seit 1962. Die alte Mühle aber gibt es noch viel länger. Foto: Privat/Sa Farinera

Und noch etwas, dass man nicht überall erlebt: aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Flughafen von Palma de Mallorca fliegen einem immer wieder die Flugzeuge buchstäblich über den Kopf hinweg. So mancher schreckt bei diesem Lärm immer wieder zusammen und es kann für manche störend sein. Der Stimmung im Lokal und der Qualität der Speisen aber tut das keinen Abbruch.

Rindersteak, Hähnchen, Pommes und Co. waren das Essen unserer Wahl Foto: Lara Hoffmann/DER WESTEN

Ein Rindersteak, drei Hähnchen und ein Schweinespieß plus Pommes, einmal Pfeffersoße und eine große Portion Pa Amb Oli („Brot mit Öl“) standen am Ende auf dem Tisch. Zu Trinken gab es je ein Glas Wein und Wasser für fünf Personen. Am Ende fallen pro Person 25 Euro an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen.

Mitten im Gastraum befindet sich ein altes Mühlrad. Foto: Sa Farinera

Das Grillrestaurant „Sa Farinera“ existiert bereits seit 1962. Die Mühle selbst besteht seit dem 19. Jahrhundert und ist seither, auch in Familienbesitz des damaligen Gründers Antonio Caldés Amengual.

Als Mallorca in den 60er Jahren den Tourismusboom erlebt, der Flughafen in unmittelbarer Nähe erbaut wird und das Mehl nicht mehr viel Geld bringt, entscheidet man sich dagegen, die Mühle aufzugeben. Stattdessen wird ein Restaurant daraus, das bis heute besteht und viel Anklang findet.