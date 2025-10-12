Schockmoment in Palma de Mallorca: Restaurant-Decke bricht über Köchen und Gästen ein

Schockmoment am Samstagmittag (11. Oktober) im Herzen von Palma de Mallorca. In einem Restaurant an der belebten Plaza de l’Olivar direkt neben der berühmten Markthalle Mercat d’Olivar hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Eine Zwischendecke brach plötzlich ein und traf einen der Köche, der schwer verletzt unter der Decke begraben wurde.

Wie das mallorquinische Online-Nachrichtenportal „Crónica Balear“ berichtet, geschah der Vorfall gegen 14.15 Uhr, als die abgehängte Decke des Lokals dem Gewicht der schweren Abzugshauben nicht mehr standhielt. Auf Videos vom Unfallgeschehen ist zu erkennen, dass es sich bei dem betroffenen Restaurant um die „Gust Gourmet Bar“, eine Tapas-Bar, handelt.

Großeinsatz im Herzen von Palma de Mallorca

Die massive Konstruktion krachte herunter und traf den Koch darunter mit voller Wucht. Mitarbeiter des Lokals riefen sofort den Notruf. Binnen Minuten verwandelte sich die belebte Plaza in eine Einsatzstelle. Mehrere Einheiten der Policía Local von Palma, die spanische Nationalpolizei „Guardia Civil“und die Feuerwehr von Palma rückten mit Blaulicht an.

Auch zahlreiche Krankenwagen, darunter der Rettungsdienst SAMU 061 und auch private Sanitäter von Falck unterstützten den Großeinsatz, da zunächst unklar war, ob noch weitere Menschen verschüttet waren. Doch dann die Entwarnung: Es gibt glücklicherweise keine Toten.

Dafür aber einen Verletzten: Bewusstlos, mit zahlreichen Prellungen und einer schweren Kopfverletzung fanden die Sanitäter den Koch des Lokals auf dem Boden liegend. Sie konnten den Restaurant-Mitarbeiter noch vor Ort stabilisieren und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Sein Zustand gilt weiterhin als kritisch.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen, da es sich um einen Arbeitsunfall handelt. Experten prüfen, warum die Zwischendecke nachgab und ob bauliche Mängel oder Wartungsfehler vorlagen. Das betroffene Restaurant wurde sofort geräumt und bleibt vorerst geschlossen, bis die Statik überprüft ist.