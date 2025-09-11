Mallorca-Reiseleiterin verrät irren Knoblauch-Trick bei Hotelbuchungen

1979 kam Astrid Schelfhout mit ihrem Mann nach Mallorca und arbeitete seitdem als Reiseleiterin für Neckermann. Rund 40 Jahre betreute sie Touristen, die einen schönen Urlaub auf Mallorca verbringen wollten.

In all den Jahren hat sich viel verändert. Doch die 71-Jährige hat ihre spannendsten und witzigsten Geschichten alle aufgeschrieben. Gegenüber dieser Redaktion hat sie nun eine ihrer Lieblingsgeschichten und einen alten Reiseführer-Trick geteilt. Ob er heute auch noch funktionieren würde?

Mallorca-Reiseleiterin schwelgt in Erinnerungen

Als Astrid Schelfhout an ihre Zeit als Reiseleiterin zurückdenkt, muss die gebürtige Niederländerin schmunzeln. Besonders ein Paar ist ihr dabei in Erinnerung geblieben. „Ein junges Pärchen kommt zu mir und will ein Auto für einen Tag mieten. Ich habe ihnen das Wochenendangebot und eine Reiseroute geplant – mit Freizeit- und Restauranttipps“, erinnert sich die 71-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion zurück.

Unter anderem war auch das bekannte Tramuntana-Gebirge dabei. Wichtig an dieser Stelle: Das Paar machte Urlaub auf Mallorca im August! Als das Paar jedoch hörte, dass es durch das Gebirge gehen sollte, seien den beiden plötzlich Zweifel und Sorgen hochgekommen. „Haben die denn Schneeketten in der Tramuntana, wenn wir ins Gebirge fahren. Das ganze Gebirge liegt doch voll Schnee, wir sehen das doch jeden Tag von unserem Balkon aus“, habe die Frau ihre Reiseleiterin besorgt gefragt.

Zu dem Zeitpunkt sei Astrid Schelfhout erstmal völlig verdutzt gewesen, bis sie einen Gedankenblitz hatte und erklärte: „Es gibt manchmal Wolken, die sehen aus wie Sahnetupferl auf der Bergspitze, und die haben sie für Schnee gehalten.“ Nachdem sie das Paar beruhigen konnte, sei der Ausflug wie gewünscht reibungslos verlaufen.

Astrid Schelfhout hat ihren eigenen Mallorca-Reiseführer geschrieben. Foto: privat

Irrer Knoblauch-Trick

Doch bei den Beratungsgesprächen sei es auch immer wieder zu unangenehmen Situationen gekommen. Zum Beispiel, wenn die Kunden am Flughafen auf Mallorca gelandet seien und sie ihnen zu Beginn ihrer Reise am Schalter direkt eine kleine Hiobsbotschaft übermitteln musste.

Manchmal sei es nämlich vorgekommen, dass Hotelzimmer überbucht wurden, und dann bekamen die Reiseführer einen Tag vorher eine Nachricht vom Hotel und mussten sich darauf vorbereiten, wie sie die bittere Pille den Urlaubern bei der Anreise mitteilen.

„Viele Leute lassen sich sowas gar nicht gefallen, wenn man ihnen auf einmal sagt, dass sie ein neues Hotel bekommen sollen. Da brauchte man natürlich immer eine Reiseleitung, die sich durchsetzen konnte“, wird sie deutlich. Für derartig unangenehme Gespräche wandte die Niederländerin immer einen kleinen Geheimtrick an.

„Damals, also vor rund 40 Jahren, gab es in der deutschen Küche noch nicht viele Speisen, die mit Knoblauch zubereitet wurden – anders als auf Mallorca. Also habe ich am Vorabend, wenn ich diesen unangenehmen Dienst hatte, ordentlich Knoblauch gegessen, sodass man das auch schön riechen konnte. Und dann waren die langen Diskussionen plötzlich ziemlich kurz, weil niemand in dem Gestank vom Knoblauch stehen wollte.“ Dass der Trick auch heute noch so gut funktionieren würde, das glaubt Astrid Schelfhout nicht. Doch damals war Knoblauch ihre Geheimwaffe, wenn es knifflig wurde.

In ihrem im Juni 2025 erschienenen Buch „HILFE, (für) URLAUBER: Erzählungen einer Reiseleiterin: Die Insel-Insiderin über Mallorca“ teilt Astrid Schelfhout ihre 40-jährige Erfahrung als Mallorca-Reiseführerin. Mit witzigen Anekdoten und Tipps.