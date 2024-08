Mallorca: Besonderes Phänomen erwartet – deutsche Urlauber werden sich wundern

Ende August sind zwar bereits weniger Menschen auf Mallorca, um Urlaub zu machen. Dennoch sind die Strände gut gefüllt. Die Menschen gehen im Meer oder im Pool schwimmen, liegen in der Sonne und genießen ihre Zeit fernab von ihrem Alltag zu Hause.

Am Wochenende schaffen es dann auch viele Mallorquiner an den Strand, nachdem sie die ganze Woche über gearbeitet haben. Wer jedoch am Samstag (31. August) geplant hatte, in der Sonne zu liegen und zu entspannen, dem könnte das Wetter auf Mallorca einen Strich durch die Rechnung machen. Denn es brodelt am Himmel über der Sonneninsel.

Mallorca startet in den Spätsommer

Wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ für Mallorca vorhersagt, wird das letzte August-Wochenende und die ersten September-Tage mancherorts auf der Insel von Wolken, Regen und immer wieder Sonnenschein geprägt sein. Doch das soll nicht alles gewesen sein!

Bereits am Samstag lassen die Wolken über Mallorca die Sonne nur immer wieder durchscheinen. Im Inselinneren soll es am Sonntag (1. September) in der Gegend um Inca zu ersten Regenschauern kommen. Der Rest der Insel scheint vom Regen verschont zu bleiben. Einen blauen Himmel werden die Menschen jedoch auch hier nicht zu sehen bekommen.

Phänomen in Deutschland unbekannt

Gegen Nachmittag zieht der Regen dann in Richtung Westen weiter. Im beliebten Touristenhotspot Sóller, sowie Mallorcas Hauptstadt Palma wird es laut Wetterexperten an diesem Tag ebenfalls regnen. Die Temperaturen sinken trotz dessen nicht unter 31 Grad. In Palma soll es sogar bis zu 34 Grad warm werden.

Die Regenfälle am Sonntag können Schlamm mit sich bringen. Denn wenn Regen und in der Luft hängender Saharastaub sich auf Mallorca mischen, bleiben schlammige Rückstände zurück, sobald es wieder trocken wird. Die Spanier nennen dieses Phänomen „Schlammregen“.

Aufgrund der Nähe Mallorcas zur Sahara-Wüste kennen die Menschen auf der Insel diese Art des Regens nur allzu gut. In Deutschland kennt man dieses Wetterphänomen selten bis gar nicht. Zu Beginn des neuen Monats September sollen die Höchsttemperaturen tagsüber leicht sinken. Die Nächte hingegen werden nicht kühler.