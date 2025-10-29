Mit dem Rad nach Mallorca! Deutscher mit irrer Aktion

Mallorca ist und bleibt die Lieblings-Urlaubsinsel der Deutschen. Viele kommen schon seit Jahrzehnten hier her, um die Kultur zu genießen, die Seele am Strand baumeln zu lassen, in den Bergen zu wandern oder am Ballermann zu feiern. So auch Patrick Franke aus Münster.

Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt, kommt er bereits seit 20 Jahren nach Mallorca. Doch seit letztem Jahr nicht, wie die meisten Urlauber, mit dem Flieger, sondern mit dem Fahrrad. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Mit dem Rad nach Mallorca

Die irre Idee, mit dem Fahrrad von Deutschland aus nach Mallorca zu reisen, kam dem 36-Jährigen im vergangenen Jahr. Ich hab mir damals ein neues Fahrrad gekauft und wollte einfach mal sehen, wie weit ich komme. Dann dachte ich: Fahr doch einfach bis nach Mallorca!“, erzählt Patrick unserer Reporterin. Und weil ihm diese Aktion so viel Freude bereitete, wiederholte er das ganze auch in diesem Jahr. Jedoch schwang sich der 36-Jährige nicht nur aufs Rad. Einen Teil der Strecke legte Patrick auch auf den Inlinern zurück.

+++ Mallorca-Urlauber wählen Ballermann-Hit des Jahres – das Ergebnis überrascht +++

„Auf Inlinern durch die Alpen, das war schon brutal“, gesteht Patrick. Seine nächste Tour nach Mallorca soll jedoch noch einmal alles toppen: „Ich starte in Flensburg, fahr quer durch Deutschland, dann durch sieben Länder – und am 15. April geht’s mit der Fähre rüber auf die Insel!“, erklärt Patrick. Dort will er am 16. April in der Schinkenstraße einrollen – pünktlich zum Ballermann-Opening im Bierkönig.

Für eine Spendenaktion fährt Patrick mit dem Rad nach Mallorca. Foto: privat

Ikke Hüftgold steigt mit ein

Das Ganze ist Teil einer großen Spendenaktion. „Ich fahre live auf Instagram und TikTok, jeder kann zuschauen, mitfahren oder spenden. Das Geld geht dann direkt an Ikke Hüftgolds Summerfield Kids Foundation„, so Patrick weiter. „Ich hab ihn einfach angeschrieben – und er war sofort dabei!“, erzählt Patrick. Gemeinsam planen sie eine große Charity-Kampagne, die auf Mallorca ihren Höhepunkt finden soll.

Mehr News:

„Wir wollen mit der kommenden Mallorca-Tour richtig Reichweite machen, damit viele Menschen mitziehen. Jeder Euro zählt – ob einer oder zehn. Hauptsache, man hilft! Ich freue mich über jeden, der mitmacht oder was spendet. Ob man mitfährt oder einfach online dabei ist“, sagt Patrick weiter.