Notstand in Mallorca-Ferienort spitzt sich zu – nun droht die Trinkwasser-Abstellung

Sóller gilt als einer der beliebtesten Ferienorte auf Mallorca. Doch seit einigen Tagen herrscht in dem sonst so idyllischen Ort großer Notstand. Denn: Der Trinkwasservorrat wird knapp. Um Wasser einzusparen, verhing die Gemeinde bereits vor einigen Tagen erste strenge Wassersparvorgaben. Darunter Einschränkungen beim Befüllen von Pools, bei der Gartenbewässerung und bei der Nutzung von Wasser zur Reinigung von Fahrzeugen oder Terrassen (wir berichteten).

Doch die Lage auf Mallorca spitzt sich weiter zu. Laut Stadtverwaltung reicht das Trinkwasser in Sóller nach aktuellem Stand nur noch für etwa zehn Tage. Die Konsequenz: In den kommenden Tagen sollen noch schärfere Einschränkungen als die bislang geltenden umgesetzt werden.

Bürgermeister kündigt „strengere Einschränkungen“ an

Ein Hoffnungsschimmer wäre Regen. Sollte es in den nächsten zwei Wochen nicht ausgiebig regnen, kündigt Bürgermeister Miquel Nadal „strengere Einschränkungen“ an. Für Anwohner und Urlauber könnte das bedeuten, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen wird. Es ist das erste Mal seit dem Jahr 2000, dass diese Maßnahme wieder konkret in Betracht gezogen wird.

Bürgermeister Nadal appelliert deshalb eindringlich an Anwohner und Mallorca-Touristen, besonders im Haushalt und im Bereich der Hygiene sehr bewusst mit Wasser umzugehen. Die Stadtverwaltung empfiehlt unter anderem, kürzer zu duschen und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nur dann anzustellen, wenn sie vollständig beladen sind.

Der Wasserverbrauch in Sóller übersteigt derzeit deutlich den natürlichen Zufluss aus den Tramuntana-Quellen – eine alarmierende Entwicklung. Besonders besorgniserregend: Die beiden wichtigsten Stauseen der Insel, Gorg Blau und Cúber, sind mit nur rund 31 Prozent ihres Fassungsvermögens erneut unter die kritische Marke gefallen. Innerhalb weniger Wochen sanken die Pegelstände um fast acht Prozentpunkte – ein ernstes Warnsignal für die Wasserversorgung auf ganz Mallorca.