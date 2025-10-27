Abschlepp-Aktion auf Mallorca eskaliert: Deutscher rast mit Porsche Polizei davon

Wer an Mallorca denkt, denkt vor allem an Sonne, Strand und Ballermann – doch am Wochenende bot sich auf der spanischen Urlaubsinsel ein anderes Bild. Statt entspannter Stimmung herrschte auf den Straßen zwischen Palma und Llucmajor plötzlich Ausnahmezustand.

Eine Abschlepp-Aktion geriet auf Mallorca nämlich völlig außer Kontrolle und endete mit einer spektakulären Verfolgungsjagd – quer über die Insel. Mittendrin: Ein 70-jähriger Deutscher.

Wilde Verfolgungsfahrt auf Mallorca

Mit einem 70-jährigen Deutschen sind auf Mallorca ganz offensichtlich die Pferde durchgegangen. Denn der Mann verlor offenbar die Nerven, als sein Porsche abgeschleppt wurde. Nach Angaben des „Mallorca Magazins“ wollte der Mann am frühen Samstagabend (25. Oktober) seinen Porsche aus einem städtischen Depot in Palma abholen. Doch für die Abschlepp-Aktion bezahlen, wollte der Senior indes nicht.

Wie das „Mallorca Magazin“ weiter berichtet, sei der Deutsche dann in seinen Porsche gestiegen und habe ordentlich Gas gegeben. Er durchbrach die Schranke und floh. Laut der „Crónica Balear“ habe der Mann „bei seiner Flucht beinahe zwei städtische Angestellte überfahren“. Kurze Zeit später war auch die mallorquinische Polizei in den Vorfall verwickelt. Die Lokalpolizei von Palma rückte mit mehreren Streifenwagen und Motorradeinheiten aus, um den Mann zu stoppen.

Deutscher Porsche-Fahrer vor Wache gestoppt

Die Flucht führte zunächst in Richtung Can Pastilla, unweit der Adresse, unter der das Fahrzeug registriert war. Dort sichteten Beamte den Porsche, doch der Rentner gab erneut Gas. Laut des „Mallorca Magazins“ ignorierte er die Befehle der Polizei und hielt weiterhin das Gaspedal durchgedrückt. Seine Route führte über Industriegebiete und Nebenstraßen in Richtung Llucmajor. Die Polizei verstärkte den Einsatz, auch die Lokalpolizei von Llucmajor sowie die Guardia Civil schalteten sich ein.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu stoppen. Direkt vor der Guardia-Civil-Wache in Llucmajor sperrten sie die Straße. Dort endete die Flucht des Deutschen – er wurde festgenommen. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung, Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit und Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten.