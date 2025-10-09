Mallorca: Deutsche geht zur Polizei – plötzlich landet sie selbst hinter Gittern

Irre Szenen haben sich auf der Urlaubs-Insel Mallorca abgespielt. Eine Deutsche wollte zur spanischen Polizei, um eine Anzeige aufgeben.

Wenig später landet die Frau selbst hinter Gittern. Was über den Fall aus Mallorca bisher bekannt ist, liest du hier.

Deutsche auf Mallorca verhaftet

Eine Deutsche machte sich am Dienstag (7. Oktober) auf in eine Polizeiwache. Laut „Mallorca-Zeitung“ wurde die 61-Jährige an der Playa de Palma bestohlen und wollte dies nun anzeigen. Doch auf der Wache wendete sich das Blatt schnell …

Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, stellten die spanischen Beamten fest, dass nach der 61-Jährigen in Deutschland per Such- und Haftbefehl gefahndet wurde. Der Grund: Sie soll für 4.000 Euro einen Auftragskiller engagiert haben. Medienberichten zur Folge sei nicht restlos geklärt, wen die Deutsche tot sehen wollte.

Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Doch der vermeintliche Auftragskiller haute die Frau übers Ohr. Nachdem er die 4.000 Euro einkassiert hatte, verpfiff er die Deutsche bei der Polizei. Diese floh daraufhin nach Mallorca, um der Justiz in ihrem Heimatland zu entgehen. Auf der Insel wurde sie dann erst einmal festgenommen.

Am Mittwoch (8. Oktober) sagte die 61-Jährige dann per Video-Call von der Insel aus vor dem spanischen Gerichtshof in Madrid aus, wie die „Mallorca-Zeitung“ weiter schreibt. Neben der Beauftragung eines Mordes wird ihr auch schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Dann die große Überraschung: Laut „Última Hora“ ließen die spanischen Behörden die 61-Jährige trotz gültigem Haftbefehl wieder laufen. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, läge die Zuständigkeit dafür in Madrid. Die Anfrage der „Mallorca-Zeitung“ an die Behörde, warum die Frau jetzt wieder auf freiem Fuße ist, wurde bisher nicht beantwortet.