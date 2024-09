Mallorca: Ekelhafte Szenen an der Playa – Urlauber drehen sich immer wieder verdutzt um

Normalerweise ist Mallorca für seinen strahlenden Sonnenschein und die vielen traumhaft schönen Strände, Buchten und das türkisblaue Meer bekannt. Doch ganz so idyllisch sieht es nicht immer auf der Insel aus!

Am Dienstag, dem 3. September, kam es an der Playa von S’Arenal auf Mallorca zu unschönen Szenen, die Beobachter vor Ekel schütteln ließen. Urlauber, die daran beteiligt waren, wurden immer wieder streng zurückgepfiffen. Was war hier los?

Mallorca-Wetter sorgt erneut für Ärger

Mitte August sorgte ein Unwetter für mächtig Chaos auf Mallorca. Und auch der September startet nicht sonderlich sonnig. Seit Tagen scheint die Sonne nur immer wieder durch die Wolkendecke über der Insel. Am Dienstag dann knallte es hier wieder – Donner, Blitze und Regen zogen über die Bucht von Palma. Urlauber, die an der Playa lagen, rannten auf einmal los, als ein Sturm heftigen Wind und viel Regen mit sich brachte. In kürzester Zeit war die Playa wie leer gefegt. Nur vereinzelt hatten Strandbesucher Sonnenschirme und Handtücher zurückgelassen.

Kurz darauf wehte auch schon die rote Fahne im Wind über der Insel. Baden strengstens verboten! Denn wie auch schon Mitte August hatte der Regen den Sturzbach neben der Playa von S’Arenal mit Wasser gefüllt und dieses dreckige und mit Müll versiffte Wasser erneut ins Meer gespült. Statt dem üblichen graublauem Wasser hier sah man eine riesige braune Fläche am Ufer der Playa.

Regnet es stark auf Mallorca, sieht es an der Playa von S’Arenal danach so aus. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Das hielt einige Menschen, die nur kurz nach Ende des Sturmes an die Playa zurückgekehrt waren, nicht davon ab, dennoch in das dreckige Wasser zu gehen. Die Rettungsschwimmer vor Ort mussten die Badewilligen darum immer wieder mit ihren Trillerpfeifen zurückpfeifen. Diese schauten dabei immer wieder verdutzt drein und schienen nicht verstanden zu haben, warum sie gerade zurückgepfiffen wurden.

Wie beim letzten Sturm Mitte August ist nun auch wieder zu erwarten, dass die Playa am Tag danach gesperrt bleiben wird. Vielleicht wird es auch erneut mehrere Tage dauern, bis sowohl Urlauber als auch die Einheimischen hier auf Mallorca wieder baden gehen können.