Der Ballermann steht bei Mallorca-Urlaubern seit eh und je hoch im Kurs. Kein Wunder, hier kommen sowohl Strandliebhaber als auch Feierwütige voll auf ihre Kosten.

Doch der Anblick der Playa de Palma hat sich innerhalb kürzester Zeit verändert, wie unsere Reporterin auf Mallorca jetzt bemerkte.

Überraschung auf Mallorca: Leer gefegte Straßen

An der Playa de Palma von Mallorca herrscht eigentlich den ganzen Tag reges Treiben. Tagsüber tummeln sich die Urlauber an den verschiedenen Strandabschnitten. Spätestens ab Mittag liegt man dort dicht an dicht, während man ebenso in den Geschäften auf Dutzende Touristen trifft. Der Trubel nimmt auch nicht am Abend ab. Ganz im Gegenteil – ganze Massenströme machen sich dann auf Richtung Megapark und Bierkönig. Dazwischen stehen Helmuts, um ihre Waren zu verkaufen. Aber man sieht auch immer wieder Künstler, die singen, zeichnen oder breakdancen und so die Touristen zum Anhalten und Verweilen bewegen. Teilweise ist der Weg an der Promenade so voll, dass man auf die andere Straßenseite wechseln muss, weil ganze Massen einem Künstler lauschen oder beim Trinken zusammenstehen.

Doch von diesem Anblick fehlt mittlerweile jede Spur. Während ich mich an einem Freitagabend vor zwei Wochen noch an den ganzen Massen an Mallorcas Playa de Palma vorbeidrücken musste und mittig auf der Straße lief, um Menschen auszuweichen, gleicht der Anblick der abendlichen und nächtlichen Playa de Palma mittlerweile einem Trauerspiel. Der Ballermann wirkt im Vergleich von vor wenigen Tagen wie leergefegt. In den Lokalen sitzen nur noch vereinzelt Gäste und genehmigen sich den ein oder anderen Drink.

Mallorca: Völlig anderes Bild an der Playa

Die ellenlangen Schlangen vor dem Megapark sind verschwunden. Während Künstler wie Isi Glück sonst vor ihrem Auftritt für massenhaften Andrang sorgten, wirkte der Eingangsbereich der Partylocation letzte Woche plötzlich verwaist. Nur vereinzelt zogen die Leute an mir vorbei, als ich an der Playa Richtung Münchner Kindl unterwegs war – ein völlig anders Bild, das sich seitdem jeden Abend durchzieht.

Das Bild an der Playa de Palma von Mallorca hat sich innerhalb kürzester Zeit geändert – die abendlichen Menschenmassen sind in nur wenigen Tagen verschwunden. Foto: Vanessa Schubert

Klar, die Hauptsaison auf Mallorca ist mit dem Ende der Sommerferien endgültig vorbei. Immerhin haben wir mittlerweile schon September. In knapp einem Monat ist Schicht im Schacht für diese Saison – zumindest bei den Partylocations wie Megapark und Bierkönig sowie bei den meisten Hotels. Doch trotzdem war ich echt überrascht, dass der Touri-Einbruch so abrupt erfolgte – quasi von heute auf morgen. Klar, es sind immer noch Urlauber unterwegs, aber bei weitem nicht in den Massen wie noch vor einigen Tagen. Wobei ich mich nicht beschweren will: Der ruhigere Ballermann hat definitiv auch seine Vorteile.