Deutsche auf Mallorca gestorben – Menschen legen Blumen an der Playa nieder: „Wurde sehr geliebt“

Sie gehörte an die Playa de Palma auf Mallorca wie der Sand hier an den Strand und die Wellen ins Meer. Viele Jahre lang liefen deutsche Urlauber und spanische Anwohner in S’Arenal an ihr vorüber. Und obwohl sie ganz anders was als alle anderen, war sie doch eine von ihnen. Nun ist Angelika, die deutsche Obdachlose von der Playa am Mittwoch, den 27. August, gestorben. Woran sie starb ist nicht bekannt, so auch nicht ihr Alter.

Eine Decke auf dem Boden neben einem Betonpfeiler der vor Blicken und Wind schützte, daneben ein gespannter Sonnenschirm – das war das Zuhause von Angelika neben dem Balneario 2 an der Playa de Palma. Hier fand man sie leblos liegend. Nur zwei Tage später ist ihr weniges Hab und Gut – ihr jahrelanges Zuhause – nicht mehr da.

Tod eines echten Ballermann-Originals

An Angelikas Platz liegen an diesem 29. August nun Blumen, Menschen haben Kerzen für sie angezündet. Auf einem kleinen Holzkreuz, welches in einem großen Blumentopf steckt, ist zu lesen: „In ewiger Erinnerung – Frank“. Dieser Blumentopf war zuletzt Angelikas einzige „Wand“ in ihrem Zuhause gewesen.

Ein echtes Original auf Mallorca ist tot. Die Deutsche Angelika, die jahrelang auf der Straße neben dem Balneario 2 an der Playa de Palma lebte, wurde hier am 27. August 2025 gefunden. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Jeder Ballermann-Urlauber der hier vorbeiging kannte sie. Die zuletzt grauhaarige Frau war braungebrannt, ihr Gesicht wettergegerbt. Besonders herausstechend waren ihre blauen Augen, mit denen sie das Geschehen an der Playa verfolgte. Gesprächig aber schien sie nicht wirklich zu sein. Hilfsangebote lehnte sie immer wieder ab. Zuletzt hatte sich die obdachlose Frau mehr und mehr gehen lassen und den Anwohnern in Arenal ernsthafte Sorgen bereitet. Nun ist ihre Geschichte an der Playa zu Ende.

Viele Jahre lang gehörte der Platz zwischen dem Balneario 2 und der Dusche in den freundlicheren Jahreszeiten ihr. Die Lücke, die Angelika hinterlässt ist hier sichtbar und in den Herzen derjenigen, die sie kannten, spürbar. Eine Mitarbeiterin vom Balneario 2 erzählt gegenüber unserer Reporterin, dass die Blumen, die hier jetzt liegen von Deutschen hingelegt wurden, die Angelika kannten. „Sie war anders, aber sie wurde sehr geliebt“, sagt sie zum Abschluss.

Bevor Angelika obdachlos wurde, arbeitete sie jahrelang als Promoterin vom Oberbayern. Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ erzählte sie Anfang des Jahres, dass sie mal verheiratet war und Kinder habe.