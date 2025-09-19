Mallorca-Urlauber werden bei Ausgaben am Ballermann deutlich – „Bodenlos teuer“

Wer an den Ballermann reist, der hat meistens nur eines im Sinn: Feiern, was das Zeug hält. Die Partymeile auf Mallorca zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Doch wie so oft im Leben hat auch der Spaß auf der Sonneninsel seinen Preis.

Was ist den Mallorca-Urlaubern der Kurztrip am Ballermann wert? Unsere Reporterinnen haben mit einigen Feierwütigen an der Playa de Palma gesprochen und waren überrascht, wie tief einige in die Tasche greifen.

Mallorca: Wie teuer ist der Ballermann?

An der Playa de Palma herrscht in der Saison der absolute Ausnahmezustand. Vor allem im Bereich des berühmten Balneario sechs und der Schinkenstraße feiern die Urlauber ausgelassen. Dabei lassen einige Touristen gerne mal halbes Vermögen auf der Partymeile, wie unsere Reporterinnen erfahren haben.

„Wir waren jetzt vier Tage hier und haben zu dritt für Flüge und Hotel ungefähr 2.100 Euro bezahlt. Für Essen und Trinken waren es dann locker nochmal 400 Euro für jeden. Allgemein kann man sagen, dass der Ballermann bodenlos teuer ist. Aber das ist uns das immer wert“, erzählt ein Urlauber aus München.

Mallorca: Urlauber packen aus

Zwei Freundinnen aus Bielefeld sind da günstiger weggekommen, wie sie sagen: „Wir haben schon vor langer Zeit gebucht, deswegen waren Hotel und der Flug eigentlich günstig. Für uns beide haben wir da insgesamt 820 Euro für vier Tage bezahlt. Die Preise für Essen und Trinken sind am Ballermann das, was dann teuer wird. Da kamen nochmal 300 Euro pro Nase dazu.“

Abschließend lässt sich festhalten, dass keiner die Ausgaben vor Ort bereut. Schließlich kommen Malle-Urlauber an die Playa de Palma, um ausgiebig zu feiern. Und auch wenn der ein oder andere dabei den Überblick über seine Finanzen verliert, ist den meisten die Erinnerung an den Partyurlaub wesentlich wichtiger.