Nach Plakat-Eklat auf Mallorca – erste Gemeinde greift durch

Eine ganz normale Fahrt mit dem Überlandbus vom Norden Mallorcas in den Süden Mitte September, da fällt kurz vor der Inselhauptstadt Palma ein Plakat auf, das für große Augen sorgt und ein schlechtes Gefühl im Bauch hinterlässt.

Eine in dunkelgrauem Stoff verschleierte Frau ist links neben einer weißen Frau mit braunen Locken, Sommersprossen und einem Lächeln zu sehen. Daneben die Worte: „¿Qué España quieres?“ – zu Deutsch: „Welches Spanien willst du?“ DER WESTEN berichtet von der Insel.

Wahlplakate nicht nur auf Mallorca zu sehen

Darunter steht in großen Lettern geschrieben: „Nosotros lo tenemos claro“, also: „Wir sind uns darüber im Klaren.“ Es braucht nicht lange, um zu wissen, welche spanische Partei hier für sich und ihre politische Meinung Werbung macht. Die nationalkonservative und rechtspopulistische Partei VOX. Nun wird hier ermittelt.

+++Versteckte Kosten auf der Rechnung! Restaurant zockt Urlauber auf Mallorca ab+++

Denn wie die spanische Tageszeitung „Crónica Balear“ Mitte September schrieb, hat die Regierungsdelegation der Balearischen Inseln die Staatsanwaltschaft auf die Werbekampagne von VOX aufmerksam gemacht. Diese ist nicht nur auf Plakatwänden der größten Balearen-Insel Mallorca zu sehen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es hieß die Staatsanwaltschaft solle prüfen, „ob es sich dabei um eine Straftat aus Hass oder einen anderen Straftatbestand handelt“. Denn politische Werbekampagnen unterliegen in Spanien klaren Regeln. Diese Vorschriften, so betont es die Regierung der Balearen, müssen unter anderem dem Strafgesetzbuch, dem Gesetz über die Rechte und Freiheiten von Ausländern in Spanien und dem Recht auf Nichtdiskriminierung entsprechen. Ziel sei es, die „Achtung der Grundrechte und öffentlichen Freiheiten aller Bürger zu gewährleisten.“

Erste Gemeinde auf Mallorca zieht Konsequenzen

Rund zwei Wochen später zog die Gemeinde in Inselinneren Konsequenzen und kündigte am Dienstag (23. September) an, eine Verordnung zur Regulierung von Werbeeinrichtungen und -aktivitäten zu verabschieden, um spezifische Maßnahmen aufzunehmen, die „die Verbreitung diskriminierender, hasserfüllter oder gewalttätiger Botschaften verhindern”, schreib die Tageszeitung „Diario de Mallorca„.

Die neue Verordnung legt fest, dass jede Werbung die Würde der Menschen, die Gleichheit und die Menschenrechte respektieren muss und verbietet Botschaften, die zu Hass, Diskriminierung oder Gewalt aufrufen. „Quellen haben erklärt, dass die Änderung der Verordnung es der Stadtverwaltung ermöglichen wird, die Entfernung von Plakaten zu beantragen, die als beleidigend angesehen werden, wie beispielsweise die von Vox finanzierten Plakate in verschiedenen Teilen Spaniens und auch in Inca“, schreibt das Blatt dazu.

Unterschied zu Deutschland

Ein Unterschied zu Deutschland ist hier, dass sich politische Werbekampagnen in Spanien am Ausländergesetz messen lassen müssen. In Deutschland hingegen spielen das Strafgesetzbuch, das Grundgesetz und das Wahlrecht die zentrale Rolle. Wobei im deutschen Grundgesetzt die „Gleichheit vor dem Gesetz, Verbot der Diskriminierung u. a. wegen Herkunft, Geschlecht, Religion“ in Artikel 3 festgeschrieben sind.

Mehr Nachrichten:

Wie die Regierungsdelegation weiter mitteilte, sei den Gemeinden der Inseln außerdem empfohlen worden zu überprüfen, ob die Anzeigen von VOX den geltenden Vorschriften der einzelnen Kommunen entsprechen. Das hat Inca damit bereits getan. Wie „VOX Baleares“ auf ihrem Instagram-Account selbst mitteilt, hat es auf der Mallorca-Nachbarinsel Menorca bereits Vandalismus an einer solchen Plakatwand gegeben. Und auch in Inca sind bereits solche Wahlplakate beschmiert worden.