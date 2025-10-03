US-Kriegsschiff legt vor Mallorca an – 4.500 Soldaten erreichen Palma

Eigentlich ist der 3. Oktober 2025 auf Mallorca ein Freitag wie jeder andere – in Deutschland feiert man währenddessen 35 Jahre Deutsche Einheit. Zurück auf die Insel: Das Thermometer kratzt an der 25 Grad Marke, es weht ein lauer Wind und Wolken ziehen über den strahlend-blauen Himmel über der Lieblingsinsel der deutschen Urlauber.

Doch am Hafen von Palma herrscht reges Treiben. Und das nicht nur, weil viele Urlauber aus Deutschland das lange Wochenende auf Mallorca verbringen. In der Bucht von Palma hat ein Monstrum von Schiff Anker gelassen – und es sorgt auf der Urlaubsinsel für gespaltene Meinungen (wir berichteten). Denn es ist kein geringeres als das größte Kriegsschiff der Welt, das sämtliche Blicke auf sich zieht.

Kriegsschiff erreicht Mallorca

Schon in den frühen Morgenstunden war sie am Horizont zu sehen, die USS Gerald R. Ford. Das US-Schiff ist der größte und modernste Flugzeugträger der Welt. Gegen Mittag legte es vor Mallorca in der Bucht von Palma Anker. An Bord: Dutzende Kampfflieger und 4.500 Soldaten, die vom 3. bis 8. Oktober ihre freien Tage auf Mallorca genießen wollen. Am Freitagnachmittag betraten die amerikanischen Soldaten mallorquinischen Boden. Natürlich kann der Schiffs-Koloss von mehr als 300 Metern nicht direkt am Hafen anlegen. Deshalb wurden die Marine-Soldaten mit kleineren Schiffen über das Dique del Oeste an Land gebracht.

Dort warteten bereits einige Familienmitglieder der Besatzung, wie unsere Mallorca-Reporterinnen berichten. Unter ihnen zwei Frauen aus Florida, die ihren jeweiligen Partner seit rund drei Monaten nicht gesehen haben. Wie die beiden im Gespräch mit unseren Reporterinnen erzählen, haben sie erst vor rund zwei Wochen erfahren, dass das US-Kriegsschiff samt ihren Liebsten an der Künste von Mallorca anlegt. Sie haben weder Kosten noch Mühe gescheut und sich in den Flieger nach Spanien gesetzt, um ihre Liebsten zu empfangen.

Die Soldaten des US-Kriegsschiffs erreichen am Freitag (3. Oktober) Mallorca. Foto: Privat

Mehrere Busse sollen die US-Soldaten vom Hafen direkt nach Palma bringen. Doch viele von ihnen wollen nicht warten und machen sich via Taxi und Uber auf den Weg in Mallorcas Hauptstadt. Wie unsere Reporterinnen weiter berichten, würden sich die Marine-Soldaten freuen, die spanische Insel und besonders ihre Strände kennenzulernen. Schätzungsweise werden die 4.500 Soldaten während ihrer Zeit auf Mallorca rund 10 Millionen Euro ausgeben.