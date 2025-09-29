Schluss mit Gratis! Hier werden Urlauber auf Mallorca jetzt zur Kasse gebeten

Neben den berühmten Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale von Palma oder den Einkaufsstraßen Paseo del Born und Avenida de Jaume III, sind sie bei Urlaubern auf Mallorca besonders beliebt: die großen Markthallen in Palma de Mallorca – Mercat de l’Olivar, Pere Garau und Santa Catalina.

Neben den typisch mallorquinischen Köstlichkeiten und dem für viele Deutsche außergewöhnlichen Fischmärkten punkten sie in der Inselhauptstadt mit den Gratis-Toiletten. Doch damit soll nun Schluss sein. Diese Redaktion war im Mercat d’Olivar und hat sich umgeschaut, wie der Gang auf die Toilette hier in Zukunft aussehen wird.

Wer auf die Toilette möchte, muss zahlen

Nach längeren Debatten steht die Entscheidung final fest: die drei größten Markthallen Palmas führen im Herbst ein Bezahlmodell für ihre Toiletten ein. Ab Oktober 2025 sollen Besucher beim Gang aufs Klo 50 Cents bezahlen. Und wie sieht das Ganze vor Ort aus?

+++Mallorca-Rätsel um den Ballermann gelüftet: Kaum ein Urlauber kennt die Wahrheit+++

Bezahlt werden kann ausschließlich mit Karte. Damit wollen die Betreiber der Markthallen laufende Kosten für die sanitären Anlagen decken und die unkontrollierte Nutzung vieler Menschen, die keine Kunden auf den Märkten sind, eindämmen. Denn das passierte bislang ständig.

Besondere Regelung für den beliebten Mercat d’Olivar

Im Mercat d’Olivar – dem größten den drei Markthallen – gilt eine Ausnahme für Marktkunden. Wer dort einkauft, erhält einen QR-Code, der die Schranke vor den Toiletten öffnet. In Pere Garau und Santa Catalina müssen hingegen alle Besucher zahlen, egal ob sie etwas gekauft haben oder nicht.

Mitte September können Urlauber auf Mallorca noch kostenlos auf die Toilette im Mercat d’Olivar. Ab Oktober ist damit Schluss. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Als diese Redaktion Mitte September vor Ort unterwegs ist, scheint alles in Ordnung zu sein. Die Damentoilette ist sauber, einzig und alleine kleinere Kritzeleien sind zu sehen. Doch es sind viele Beschwerden über Missstände, die zu dieser Neuheit in den Markthallen geführt hat. Besucher berichteten von schmutzigen Kabinen, zerstörten Anlagen und gestohlenen Hygieneartikeln.

Mehr Nachrichten:

Die Marktverwaltungen trügen seit Jahren die Reparatur- und Reinigungskosten alleine. Man hoffe nun, durch den Beitrag der Nutzer, die Situation dauerhaft zu verbessern und mehr Sicherheit zu gewährleisten, so schreibt es die deutschsprachige „Mallorca Zeitung„.

Besonders Mallorca-Urlauber und Kreuzfahrtgäste gerieten dabei immer wieder in die Kritik. Sie würden durch die Hallen spazieren, nichts kaufen und nur die Sanitäranlagen nutzen. Das wird in Zukunft so nicht mehr möglich sein.