Mallorca: Schilder in Palma aufgetaucht – das Chaos ist vorprogrammiert

Palma zählt zu den schönsten Städten auf ganz Mallorca. Kein Wunder, schließlich gibt es hier von Kultur über Kulinarik bis hin zu Party und Action für jeden Urlauber etwas. Auch im Oktober, wo die Haupturlaubssaison schon so gut wie rum ist, zieht es noch tausende Touristen nach Palma.

Jetzt sind in der Hauptstadt Mallorcas jedoch Schilder aufgetaucht. Und diese heißen nichts Gutes voraus.

Mallorca: Schilder in Palma aufgetaucht

Ganz anders als in so vielen Städten in Deutschland ist auch sonntags in Palma de Mallorca so einiges los. Schließlich haben hier die meisten Geschäfte und Läden hier zum Wochenende keinen Ruhetag. Also lassen es sich viele Touristen und Urlauber nicht nehmen, auch dann durch die Straßen und Gässchen zu schlendern und mit vollen Einkaufstaschen ab Abend wieder heimzukehren.

Doch an diesem Sonntag (19. Oktober) könnte eine Sache den Mallorca-Urlaubern hier einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Überall in der Stadt sind nämlich Schilder aufgetaucht, die Chaos voraussagen. Auf ihnen steht geschrieben: „Wichtig, wichtig! Am 19. Oktober kommt es von 7.00 bis 14.00 zu Verkehrsbeschränkungen.“

In Palma de Mallorca sind plötzlich Schilder aufgetaucht, die Chaos vorhersagen. Foto: Sarah Fernández / DER WESTEN

Marathon legt Palma nach

Am 19. Oktober steht nämlich der TUI-Palma-Marathon an. Ein Halbmarathon von 10 Kilometern, um genau zu sein. Die Läufer treffen sich um 8 Uhr im Parc de la Mar, direkt vor der Kathedrale. Von da aus laufen sie durch die historische Altstadt der Hauptstadt Mallorcas. Zum krönenden Abschluss des Laufes geht es noch einmal am Hafen entlang, bevor die Läufer ihr Rennen wieder vor der Kathedrale die Ziellinie überqueren.

Um 14.15 Uhr dann der Zielschuss, der den Marathon auf Mallorca endgültig für beendet erklärt. Auf diejenigen, die nach dem Run noch Power haben, wartet um 19 Uhr dann noch die Finisher-Party im Partytempel Megapark in S’Arenal.

Hunderte Läufer werden bei dem Palma-Marathon erwartet – und noch mehr Zuschauer. Und wie man sich da denken kann, ist die Innenstadt Palmas am 19. Oktober voll. Wegen der gesperrten Straßen fahren im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr weder Taxis noch Busse. Wenn du in diesem Zeitraum in Palma de Mallorca unterwegs bist, bereite dich also darauf vor, zu Fuß zu gehen. Oder mache dir einfach einen entspannten Vormittag am Strand und erkunde die Stadt erst am Nachmittag.