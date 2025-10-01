„Erfüllt uns mit Stolz“ – Restaurant auf Mallorca weltweit ausgezeichnet

Ein Restaurant auf Mallorca darf sich freuen: Der Laden hat eine ganz besondere Auszeichnung erhalten.

Das kulinarische Etablissement hat es weltweit aufs Siegertreppchen geschafft – und konnte nur von einem weiteren Restaurant geschlagen werden.

Mallorca: Restaurant erhält Auszeichnung

Leckeres Essen – davon gibt es auf der Lieblingsinsel der Deutschen reichlich. Ob typisch spanische Küche, italienische Spezialitäten oder deutsche Klassiker – auf Mallorca dürfte für jeden Geschmack das Passende dabei sein. Doch ein Restaurant in Palma sticht nicht nur auf der Insel heraus, sondern auf der ganzen Welt.

Wie das japanische Haute-Cuisine-Haus Izakaya auf der Social-Media-Plattform Instagram mitteilt, habe es bei den Tripadvisor Awards 2025 in der Kategorie „Fine Dining“ den zweiten Platz weltweit erreicht. Nach insgesamt 3.664 Bewertungen kam das Restaurant auf Mallorca auf satte 4,9 Sterne. Die Gäste lobten laut Tripadvisor besonders die Küche und den Service.

Fine-Dining der Extra-Klasse

„Dieser Erfolg erfüllt uns mit Stolz“, schreibt das Restaurant auf Mallorca weiter auf Instagram. „Ohne die Leidenschaft unseres Teams und das Vertrauen jedes einzelnen, der uns wählt und diese Erfahrung mit uns teilt“, sei diese Top-Platzierung nicht möglich gewesen.

Hungrige Gäste können das Izakaya übrigens in der mallorquinischen Hauptstadt Palma, unweit der Carrer de Monsenyor Palmer finden. Das Restaurant setzt laut eigenen Angaben auf traditionell japanische Küche. Wofür es besonders bekannt ist: Sushi- und Nigiri-Kreationen, die mit Fisch-Sashimi serviert werden. Außerdem lockt das Restaurant Gäste mit mehreren Degustationsmenüs an, in denen sie die beliebtesten Gerichte des Hauses verköstigen können – ein „Fine Dining“-Erlebnis der Extra-Klasse, wie das Restaurant wirbt.