Nach Decken-Einsturz in Lokal auf Mallorca – kurz darauf herrscht Gewissheit

Am Samstagmittag, dem 11. Oktober, kam es im Zentrum von Palma de Mallorca zu einem schweren Unfall in der „Gust Gourmet Bar“ an der Plaza de l’Olivar, direkt neben der Markthalle Mercat d’Olivar (wir berichteten). Gegen 14.15 Uhr stürzte die Zwischendecke des Restaurants ein, die dem Gewicht der schweren Abzugshauben nicht mehr standgehalten hatten. Ein Koch trug dabei schwere Verletzungen davon, als die massive Konstruktion auf ihn herabstürzte.

Mitarbeiter riefen sofort den Notruf, woraufhin Polizei, Feuerwehr und mehrere Rettungsdienste mit einem Großaufgebot eintrafen. Zunächst hatte man befürchtet, dass weitere Personen verschüttet seien, doch es stellte sich heraus, dass einzig der Koch betroffen war. Er wurde bewusstlos, mit schweren Kopfverletzungen und Prellungen geborgen, vor Ort stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich zunächst in kritischem Zustand befand.

Wie sieht es kurz danach hier aus? Wir waren vor Ort.

Mallorca: Nur wenige Tage später ist fast alles wieder beim Alten

Die mallorquinische Polizei hatte sofort Ermittlungen eingeleitet. Experten sollten im Anschluss prüfen, ob bauliche Mängel oder Wartungsfehler für den Einsturz verantwortlich waren. Das Restaurant wurde zunächst geschlossen, bis die Statik überprüft werden konnte. Und das ging schneller als man meinen könnte.

+++Mallorca-Saison 2026 rückt näher! Urlauber sollten beim Buchen genau hinschauen+++

Am Dienstag, dem 14. Oktober, war die „Gust Gourmet Bar“ in Palma de Mallorca bereits wieder geöffnet – und äußerst gut besucht. Ein Blick in die Küche – wo sich der Schockmoment zugetragen hatte – zeigte: Die Abzüge über den Kochstellen wurden wieder installiert und die Köche gehen unter ihnen wieder wie zuvor auch ihrer Arbeit nach.

Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Mehr Nachrichten:

Das Lokal in Palma de Mallorca war beim Besuch an diesem Oktobertag voll besetzt. Auf der Terrasse vor dem Restaurant war kein einziger Tisch mehr frei. Die Normalität scheint nach dem Schock vom Samstag (11. Oktober) eingekehrt zu sein. Zum gesundheitlichen Status des verletzten Kochs ist nichts öffentlich bekannt.