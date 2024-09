Mallorca: Absturz droht! Touristen müssen auf der Hut sein

Urlauber und Einheimische auf Mallorca müssen auf der Hut sein. Denn der Insel droht die absolute Klatsche.

Jetzt wurde sogar die Warnstufe erhöht. Was das genau bedeutet und worauf sich die Menschen auf Mallorca einstellen müssen, liest du hier bei uns.

Mallorca: Wetterdienst ruft Warnstufe Orange aus

Wie heißt es so schön? „Es kommt immer anders, als man denkt“ – und das ist wohl besonders im Bezug auf das Wetter ein treffender Spruch. Auch auf Mallorca kommt nun alles anders, als vom spanischen Wetterdienst „Aemet“ zuerst angenommen. Denn dieser hatte bereits für Montag (2. September) für den Süden und Südwesten der Insel heftige Regenschauer und Gewitter vorhergesagt.

Doch die südliche Region Mallorcas blieb am besagten Montag weitestgehend vom Regen verschont. Die Hauptstadt der Insel hat einiges abbekommen. Dabei ist das Schlimmste noch nicht vorüber. Denn laut des spanischen Wetterdienstes erreicht das angekündigte Sturmtief zwar erst im Laufe des Dienstags (3. September) die Insel – dafür soll es aber heftiger ausfallen, als zuerst angenommen. Deshalb hat „Aemet“ für den Dienstag von 12 bis 18 Uhr die Warnstufe gelb herausgegeben – in der Landesmitte sogar die Warnstufe orange.

Unwetter-Chaos am Mittwoch

Die Lage soll sich dann am Mittwoch sogar noch verschlimmern. An diesem Tag gilt für die gesamte Insel die Warnstufe orange. Das bedeutet Starkregen von bis zu 40 Milliliter pro Quadratmeter in nur einer Stunde. Auch mit erheblichen Stürmen muss gerechnet werden. Besonders Touristen sollten deshalb auf der Hut sein. Denn viele Urlauber unterschätzen die Gefahren bei Gewitter und verlassen nicht sofort das Meer oder halten sich weiterhin im Freien auf.

Das Wetter soll die komplette Woche, bis einschließlich Sonntag (8. September), regnerisch und wechselhaft bleiben. Das Sturmtief soll nicht nur für ordentlich Niederschlag sorgen sondern bringt auch die Temperaturen zum Fallen. Statt den derzeit üblichen Temperaturen von 30 bis 32 Grad, schafft es das Thermometer „nur“ in der Wochenmitte noch auf 26 bis 28 Grad. Aber keine Sorge, pünktlich zum Wochenende visieren wir auf Mallorca wieder die 30-Grad-Marke an.

Wer in der Woche seinen Rückflug zurück nach Deutschland antreten will, sollte vorsichtshalber regelmäßig nach Updates zu seinem Flug suchen. Das Unwetter Mitte August sorgte am Flughafen in Palma für Dutzende Flugausfälle und gestrandete Urlauber.