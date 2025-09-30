Dramatische Szene in Palma de Mallorca! Touristen müssen es mit ansehen

Sie sind besonders bei Urlaubern auf Mallorca beliebt: Die Pferdekutschen, die einen durch Palma und andere Städte der Insel fahren. Einzig und allein in Alcúdia im Norden der Insel, fahren seit Frühling dieses Jahres E-Kutschen. Die historische Stadt ist somit die erste Gemeinde auf Mallorca, die Pferdekutschen durch elektrische Gefährte ersetzt hat.

Palma hingegen hält an der Tradition fest und wurde damit am Samstag (6. September) zum Schauplatz dramatischer Szenen.

Mallorca: Kutschpferd bricht mitten auf der Straße in Palma zusammen

Es geschah gegen 15 Uhr vor der Kirche San Nicolás im Zentrum von Palma de Mallorca. Ein Pferd, das eine typische Touristenkutsche zog, brach mitten auf der Straße vor den Augen der Touristen, Einheimischen und dem Kutscher zusammen. Und sie reagierten schnell!

Auf einem Video das im Internet kursiert ist zu sehen, wie mehrere Menschen – unter ihnen Touristen – das Tier aus dem Gerüst befreien. Auch Mitarbeiterinnen der Bäckerei „Palma Bread“, vor welcher das Pferd unmittelbar zusammenbrach, halfen sofort.

Nachdem das Pferd von der Kutsche gelöst worden war, lag es minutenlang erschöpft auf der Straße. In dem Video ist zu sehen, wie jemand es tränkt. Eine Frau streichelt das Tier und versucht es zu beruhigen. Nach Angaben der spanischen Tageszeitung „Ultima Hora“ war eine unmittelbare Behandlung durch einen Tierarzt nicht notwendig gewesen. Es heißt, man wollte das Tier danach untersuchen. Wie es dem Tier nach dem Vorfall geht, ist nicht bekannt.

Peta äußert sich zu dem Vorfall

Die Tierschutzorganisation Peta hat auf Nachfrage von der DER WESTEN den Vorfall in Palma auf Mallorca wie folgt kommentiert: „Solange Pferde noch Touristen in Kutschen durch die belebten Städte ziehen müssen, macht sich die Insel Mallorca für massives Tierleid verantwortlich. Besonders die hohen Temperaturen, der hektische Straßenverkehr, die Touristenmassen bedeuten für die sensiblen Fluchttiere eine enorme Belastung. Nicht selten kommt es, auch in den heißen Sommermonaten dazu, dass Pferde erschöpft zusammenbrechen.“

„Mallorca muss endlich handeln und Pferde besser schützen. Die Kutschfahrten müssen dringend verboten werden. Touristen sollten sich darüber im Klaren sein, dass jeder Euro, der für eine derartige Kutschfahrt ausgegeben wird, das Pferdeleid weiter fördert und Tierquälerei unterstützt.“