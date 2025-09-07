Sonnenuntergang und heiße Beats – neues Fest begeistert Mallorca

Dass die Spanier Feste feiern können und das auch gerne und oft tun, ist bekannt. Und auch die Mallorquiner stehen ihren spanischen Mitmenschen auf dem Festland in nichts nach. Gerade in den Sommermonaten wird auf der Insel viel gefeiert. Dorffeste reihen sich an private Feiern. Viele Touristen sehen ihren Urlaub auf Mallorca als eine einzige Party an. Bei Sonnenschein, sommerlichen Temperaturen und den traumhaften Kulissen Mallorcas macht das Ganze umso mehr Spaß.

Neben den traditionellen Festen wie „La Patrona“ in Pollença im Norden oder „San Juan (Nit del Foc)“ (auf Deutsch: Mittsommerfest) auf der ganzen Insel, sowie in weiten Teilen Spaniens, kam am 6. September in Palma de Mallorca erstmals ein neues Fest hinzu. DER WESTEN war dabei und erlebte hier ein außergewöhnliches Fest.

Palma de Mallorca feiert „La Patrona“

Die riesige Bühne am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca konnte man von Weitem sehen. Mit Blick in Richtung Meer spielten von 19.30 bis 00.30 Uhr nacheinander vier DJs für die Tausenden Menschen, die zu diesem besonderen Event gekommen waren. Drei große Leinwände leuchteten in die warme Septembernacht auf der Insel. Schräg dahinter strahlte die berühmte Kathedrale von Palma in die Nacht.

+++Urlauber aufgepasst! Preischeck am Strand auf Mallorca überrascht+++

An der Lichttechnik haben die Veranstalter nicht gespart. Auch nicht an den hundert Dixi-Klos, mehreren Bars und abwechslungsreichen Foodtrucks. Mit Kosten von 4 Euro für Bier und Wein und 2 Euro für Wasser, waren die Preise hier überraschend günstig. Auch das Soundsystem bei diesem Fest überraschte mit seinem starken Bässen. Bis in die letzten Reihen waren die Electro-Beats der DJs zu hören und zu fühlen.

Am 6. September feierte die Stadt Palma de Mallorca „La Patrona“ mit einem großen Electro-Fest am Paseo Marítimo. Foto: Sarah Fernández/DER WESTEN

All das, plus die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Gratis-Event handelte, zog tausende Menschen – Jung und Alt – zu „La Patrona“ – dem großen Open-Air-Festival am „Parc de la Mar“ in der Inselhauptstadt Palma. Und die waren bestens gelaunt! Es wurde getanzt, gelacht und getrunken. Zwischen den hauptsächlich mallorquinischen Besuchern fanden sich auch immer wieder Urlauber – vereinzelt waren auch deutsche Stimmen zu hören.

Mehr Nachrichten:

Alles in allem war es eine gelungene Premiere, die sich das Rathaus von Palma de Mallorca über 300.000 Euro kosten ließ. Ziel war es, das Fest zu Ehren der Schutzpatronin (auf Spanisch: la patrona) der Stadt wiederzubeleben. Und das ist alle Male gelungen.