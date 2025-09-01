Urlauber aufgepasst! Dieser Ort auf Mallorca wird komplett unterschätzt

Magaluf ist wohl einer der unberechenbarsten Orte auf Mallorca. Gerne wird der Ort auch als britischer Ballermann bezeichnet. Urlauber, die keine Lust auf Party haben, machen eher einen großen Bogen um die Partyhochburg.

Komplett meiden sollte man den Küstenabschnitt jedoch nicht, denn da ist Palma Nova. Ein Ort, den ich bisher eher auf der inneren Liste der „kann man mal auslassen“-Spots hatte. Irgendwie hatte ich das Bild im Kopf: Laut, zugebaut, vielleicht ein bisschen heruntergekommen. Aber genau das Gegenteil war der Fall.

Partyhochburg? Von wegen!

Für einen beruflichen Termin machte ich mich auf den Weg nach Palma Nova. Mit dem Wissen um die Nähe zu Magaluf stellte ich mich eher auf das Schlimmste ein – doch ich wurde äußerst positiv überrascht! Zuerst führte mich mein Weg am Strand entlang – vorbei an zwei wirklich schönen, großen Buchten, die fast vollständig leer waren.

Der Strand in Palma Nova. Foto: Johanna Heinbockel

Das Publikum im Ort: gemischt. Palma Nova war für mich der perfekte Mix zwischen bodenständig und stilvoll, lebendig und entspannt. Die Promenade ist lang, der Strand weitläufig und sauber, mit Buchten, die wirklich Postkartenpotenzial haben. Was mich aber wirklich überrascht hat, war die Vielfalt an Restaurants im Ort. Vom schnellen Dönerladen bis zum schicken Beachclub mit feinen Cocktails – alles war vertreten.

Besonderes Highlight

Und dann war da noch die Minigolfanlage – vielleicht nichts Weltbewegendes, aber irgendwie total charmant. Zwischen Palmen, kleinen Wasserfällen und künstlichen Grotten hatte ich das Gefühl: Hier wäre es cool, eine Runde zu spielen. Auch Abends gegen 22 Uhr war die Anlage noch richtig gut gefüllt.

Die Minigolfanlage in Palma Nova. Foto: Johanna Heinbockel

Was mir besonders gefallen hat: Palma Nova war belebt, aber nicht überfüllt. Weder die Strände noch die Promenade wirkten überlaufen, es herrschte genau die richtige Mischung aus Trubel und Ruhe. Kein Ballermann-Vibe, keine Partyschreie – eher Familien, Paare, Freundesgruppen, die entspannt Urlaub auf Mallorca machten.