Schock-Moment auf Mallorca! Hund fällt 4-Jährige an

Schlimmes soll sich auf der Urlaubsinsel Mallorca abgespielt haben.

Wie das „Mallorca-Magazin“ berichtet, soll ein Hund ein 4-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz angegriffen haben. Was bisher über den Fall bekannt ist, liest du hier.

Mallorca: Hund greift 4-Jährige an

Laut dem Bericht des „Mallorca-Magazins“ soll sich der Vorfall am Freitag (17. Oktober) auf einem Kinderspielplatz in Palma ereignet haben. Das vierjährige Mädchen habe auf dem Spielplatz im Park neben der Schule Sagrado Corazón gespielt, als der Hund die Kleine angegriffen haben soll.

Der Pitbull-Terrier sei laut den Angaben der Familie des Mädchens weder angeleint gewesen sein, noch habe er einen Maulkorb getragen. Laut „Mallorca-Magazin“ habe der Hund dann die 4-Jährige zu Boden gestoßen und der Kleinen ins Gesicht gebissen haben. Das Mädchen habe von diesem Angriff eine Schnitt-Quetschwunde an der linken Wange und sein Hämatom an der Stirn davon getragen. Die Besitzerin des Pitbull-Terriers sei erst eingeschritten, als das Tier die Kleine nicht von selbst losgelassen habe.

Laut „Mallorca-Magazin“ habe die Besitzerin erklärt, dass ihr Hund nur habe spielen wollen. Außerdem habe sie sich mehrfach geweigert, die Gesundheitsunterlagen ihres Tieres vorzulegen. Die Familie habe noch vor Ort Rettungskräfte und Polizei verständigt, doch diese seien nie aufgetaucht. Daraufhin hätten die Eltern selbst erste Hilfe geleistet und ihre Tochter anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Laut „Mallorca-Magazin“ ereignete sich dieser Zwischenfall in einem Bereich in Palma, in dem unangeleinte Hunde eigentlich nicht erlaubt sind. Es gäbe zahlreiche Hinweisschilder, die das kennzeichnen. Generell besteht für Pitbull-Terrier in Spanien Maulkorb- und Leinenpflicht, da die Rasse hier als potenziell gefährlich gilt.