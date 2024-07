Mallorca: Gleich mehrere Häuser nach Bodeneinsturz in Wohnhaus evakuiert – Frau verletzt

Ende Mai ist auf Mallorca an der Playa de Palma der Medusa Beach Club eingestürzt. Unsere Reporterinnen waren bei dem Unglück vor Ort dabei. Vier Menschen verloren ihr Leben – unter ihnen auch zwei deutsche junge Frauen.

So wurde Mitte Juli nur weniger Meter weiter an der Playa de Palma erneut ein Gebäude wegen Einsturzgefahr abgesperrt (wir berichteten darüber). Keine zwei Wochen später kam es erneut zu einem ähnlichen Vorfall – doch dieses Mal war es keine Vorsichtsmaßnahme mehr. Es gab eine verletzte Person.

Mallorca: Ganzes Wohnhaus einsturzgefährdet?

Gegen 10.00 Uhr ist am 30. Juli ein Gebäude in der Carrer Blanquerna – einer Flaniermeile des Stadt Palma – teilweise eingestürzt. Der Vorfall soll sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Palmas Stadtteil Ensanche ereignet haben, wie die Tageszeitung Mallorcas „El Diario de Mallorca“ zuerst berichtete. Nachdem der Boden des sich hier befindlichen Friseursalons eingestürzt war, bildeten sich zudem Risse in den Wänden des Gebäudes.

Die Besitzerin des Friseurladens, die sich zu diesem Zeitpunkt im Lokal aufgehalten hatte, wurde dabei leicht verletzt. Sie stürzte in ein etwa ein Meter tiefes Loch und konnte sich zunächst nicht selbst befreien. Nachdem sie ihren Freund anrief, kontaktierte dieser einen Nachbarn, der die Frau befreien konnte.

Das fünfstöckige Wohnhaus wurde daraufhin von der mallorquinischen Feuerwehr sowie von der lokalen als auch der Nationalpolizei evakuiert. Feuerwehrleute und Techniker der Stadtverwaltung untersuchten sofort im Anschluss die Struktur des Gebäudes. Und auch die Bewohner des daneben liegenden Wohnhaus mit der Adresse Guillem Massot 44 mussten aus Sicherheitsgründen ihr zu Hause verlassen. Die Sorge, dass für beide Gebäude Einsturzgefahr besteht, ist groß. Bevor das nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, sollen die Bewohner zur Sicherheit vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Seit dem Unglück im Medusa Beach Club ist man auf der Insel besonders vorsichtig. Die Behörden haben an der Playa de Palma für den Sommer strengere und häufigere Kontrollen angekündigt.