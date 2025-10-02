Kriegsschiff steuert Mallorca an – und sorgt für Chaos

Großer Aufruhr auf der Urlaubs-Insel Mallorca. Das US-Militärschiff USS Gerald R. Ford – der größte Flugzeugträger der Welt – legt am 3. Oktober am Hafen Palmas an. An Bord: Rund 4.500 Soldaten, die in der Zeit vom 3. bis 8. Oktober von Bord gehen.

Die Meinungen darüber gehen auf Mallorca auseinander. Doch so viel ist sicher: Dass so ein großes Kriegsschiff vor der Urlaubs-Insel ankert, dürfte hier einiges durcheinander bringen.

US-Kriegsschiff steuert Mallorca an

Wie der „Focus“ berichtet, hoffen die Einheimischen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung. Basierend auf früheren Besuchen von US-Schiffen gehe man auf Mallorca davon aus, dass die 4.500 Soldaten während ihrer Zeit auf der Insel rund 10 Millionen Euro ausgeben werden. Die Hochrechnungen: Jeder Soldat lässt ca. 200 bis 400 Euro pro Tag über die Verkaufstresen wandern. Vor allem Sportbekleidung, Modeaccessoires und hochwertige Technikprodukte würden in die Einkaufstaschen der Soldaten wandern. Auch die Luxus-Boutiquen in der Innenstadt Palmas rechnen laut „Focus“ mit Rekordeinnahmen.

+++ Dreiste Abzocke auf Mallorca! Besonders Urlauber sind betroffen +++

Doch nicht alle auf Mallorca blicken so hoffnungsvoll auf die Ankunft des US-Kriegsschiffs. Die linke Partei Esquerra Unida kritisierte das Anlegen der USS Gerald R. Ford heftig. Wie der „Focus“ schreibt, könne die Partei nicht verstehen, warum die Nato angesichts der gespannten weltpolitischen Lage ausgerechnet jetzt militärische Präsenz zeigen muss. Sie forderten das US-Schiff auf, die Balearen als Friedenszone zu respektieren.

Mehr News:

Auch die links-regionalistischen-Parteien Més und Podemos stehen dem US-Schiff kritisch gegenüber. Wie das „Mallorca-Magazin“ schreibt, kündigten die Parteien umgehend Protestaktionen gegen das Anlegen der USS Gerald R. Ford in Paseo Marítimo und vor dem Hafen an. Von einem Més-Sprecher heißt es: „Mallorca darf nicht als Kulisse für die Drohgebärden der Großmächte missbraucht werden.“