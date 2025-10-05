Deutsches Kult-Getränk erreicht Mallorca – Urlauber schauen zweimal hin

Mallorca ist und bleibt die beliebteste Urlaubs-Insel der Deutschen. Manche nennen sie schon scherzhaft das „17. Bundesland“.

Gerade der Ballermann und S’Areal sind schon sehr deutsch geprägt – mit Bars und Clubs wie dem Megapark, dem Bierkönig oder dem Münchner Kindl. Aber auch die anderen Bereiche der Insel werden von den Deutschen gerne besucht. Doch auf ein Kult-Getränk aus der Heimat mussten sie bisher verzichten.

Deutsches Kult-Getränk erreicht Mallorca

Sommer, Sonne, Strand – davon gibt es auf Mallorca reichlich. Auch bei Deutschen ist die Insel in den Balearen beliebt wie eh und je. In Massen kommen sie hier ans Mittelmeer, um Sonne zu tanken, im Wasser zu planschen, die Seele baumeln zu lassen und am Ballermann feiern zu gehen. Gerade bei letzterem könnte man schon fast vergessen, dass man sich nicht im Heimatland aufhält – angesichts der vielen Deutschen, die hier Tag-täglich an der Playa entlang schlendern.

Jetzt wird dem Heimat-Gefühl auf Mallorca noch eins drauf gesetzt. Denn ein absolutes Kult-Getränk erreicht endlich die Insel. Und nein, kein Bier, sondern Club-Mate, wie das Unternehmen auf der Social-Media-Plattform Instagram verkündet. Laut Angaben der Brauerei Lorscher, dem Hersteller des Kult-Getränks aus Berlin, wird es Club-Mate in allen Müller-Filialen auf der Insel zu kaufen geben. Für 2,79 Euro pro 0,5 Liter-Flasche.

Das dürfte Mallorca-Urlauber aus Berlin besonders freuen. Schließlich hat der koffein- und kohlensäurehaltige Mate-Eistee vor allem in der Techno-Szene mittlerweile Kultstatus erreicht. Aber auch bei Studenten kommt Club-Mate immer mehr in Mode.

Wusstest du, dass Club-Mate auf dem traditionellen Mate-Tee basiert und mit Mate eigentlich das ursprüngliche Trinkgefäß gemeint ist, in dem der Tee ausgeschenkt wurde? Diese Tradition hat ihren Ursprung übrigens in Südamerika. Hier wird Mate-Tee oft anstelle von Kaffee getrunken.